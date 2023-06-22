Невролог Демьяновская: ограничения в питании негативно влияют на мозг

«При гипертонии не только уменьшается просвет сосудов, но и постепенно сокращается их количество в мозге. Из-за разрежения сосудистого рисунка мозговой кровоток обедняется, поэтому артериальная гипертензия – серьезный фактор риска развития деменции», – объяснила Демьяновская «Газете.Ru».

«В мясе, печени, животном жире, сливочном масле, яичном желтке содержатся вещества, без которых невозможна нормальная работа нейронов и выработка нейромедиаторов», – заявила специалистка.

«Любые ограничительные диеты для него вредны из-за риска дефицита важнейших нутриентов: витаминов, микроэлементов», - констатировала невролог.

В интервью невролога Демьяновской прозвучало предупреждение о том, что головному мозгу сильно вредит употребляемая в избытке соль. Постоянное употребление продуктов, насыщенных солью, способствует развитию гипертонии, а с ней, в свою очередь, тесно связан риск болезней мозга, включая деменцию.Также врач посоветовала следить за количеством употребляемых в пищу животных жиров. Их избыток в рационе способствует развитию атеросклероза, при котором в артериях возникают холестериновые бляшки, нарушающие кровоснабжение мозга. Люди, у которых возникает атеросклероз, становятся значительно более подверженными инсульту.В то же время, отметила Демяновская, чрезмерное ограничение жиров в питании негативно влияет на мозг.Невролог посоветовала не лишать организм нужных ему жиров, но при этом контролировать свой уровень холестерина в крови. Врач подчеркнула, что мозг плохо переносит строгие ограничения в питании – он является органом, не создающим себе запасов и нуждающимся в постоянном поступлении питательных веществ.Демьяновская добавила, что большие интервалы между приемами пищи тоже негативно влияют на мозг, если из-за них развивается гипогликемия (снижение уровня сахара в крови).Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что доктор Мясников рассказал об особенностях микроинсультов

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