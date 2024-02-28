Гепатолог Васильева включила отеки ног в число неочевидных симптомов больной печени

«Повышенная утомляемость и снижение работоспособности проявляются на начальных этапах заболевания печени», отметила специалист.

«Также на проблемы с печенью часто указывает необъяснимое чувство тяжести в правом подреберье», - продолжила Наталья Васильева.

Врач Васильева констатировала в комментарии для « Лента.ру », что нездоровое состояние печени может проявляться неочевидными симптомами – например, повышенной утомляемостью.Васильева уточнила, что возникновению этих симптомов способствуют воспалительные процессы в гепатоцитах (клетки печени) и нарушенная интоксикационная функция органа. Факторами такого нарушения часто становятся перенесенная вирусная инфекция, лекарственное или алкогольное поражение печени, ее ожирение, метаболические нарушения, сахарный диабет. Ухудшение интоксикационной функции органа ведет к тому, что в крови увеличивается концентрация потенциально токсичных веществ – в результате человек может испытывать тошноту и ухудшение аппетита, у него меняются вкусовые ощущенияПомимо этого гепатолог включила в число неочевидных симптомов больной печени отеки ног.Другие признаки больной печени: желтый оттенок кожи, увеличенный живот, лихорадка.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может поспособствовать появлению хронического насморка.

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