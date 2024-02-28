Гепатолог Васильева включила отеки ног в число неочевидных симптомов больной печени

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пациент с больной печенью

Геаптолог Наталья Васильева: больная печень лишается полноценной интоксикационной функции, что ведет к появлению некоторых симптомов.

Врач Васильева констатировала в комментарии для «Лента.ру», что нездоровое состояние печени может проявляться неочевидными симптомами – например, повышенной утомляемостью.

«Повышенная утомляемость и снижение работоспособности проявляются на начальных этапах заболевания печени», отметила специалист.

Васильева уточнила, что возникновению этих симптомов способствуют воспалительные процессы в гепатоцитах (клетки печени) и нарушенная интоксикационная функция органа. Факторами такого нарушения часто становятся перенесенная вирусная инфекция, лекарственное или алкогольное поражение печени, ее ожирение, метаболические нарушения, сахарный диабет. Ухудшение интоксикационной функции органа ведет к тому, что в крови увеличивается концентрация потенциально токсичных веществ – в результате человек может испытывать тошноту и ухудшение аппетита, у него меняются вкусовые ощущения

Помимо этого гепатолог включила в число неочевидных симптомов больной печени отеки ног.

«Также на проблемы с печенью часто указывает необъяснимое чувство тяжести в правом подреберье», - продолжила Наталья Васильева.

Другие признаки больной печени: желтый оттенок кожи, увеличенный живот, лихорадка.

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Наталья Васильева
Наталья Васильева
Здоровье
врач-гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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