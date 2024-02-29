Врач Михалева: мясо, сыр и промышленная выпечка могут быть опасными в пожилом возрасте

«По данным Международной организации по изучению рака, мясная гастрономия относится к канцерогенам первого класса опасности и делает особенно высоким риск рака кишечника. Возможно также развитие рака желудка, репродуктивной системы, мочевого пузыря. Кроме того, в ней много жира, холестерина и соли – компонентов, ведущих к развитию ожирения, диабета и артериальной гипертензии, особенно в пожилом возрасте», - поделилась Михалева с РИАМО

«Конфеты, шоколад, промышленная выпечка провоцируют набор веса, сахарный диабет и ожирение печени у пожилых, поэтому такие продукты должны быть в очень ограниченных количествах», - сказала специалист.

Эндокринолог и диетолог Михалева рассказала о том, что некоторые популярные продукты могут быть опасными в пожилом возрасте, если они поедаются на регулярной основе. Особенно вредной в этом возрасте становится мясная гастрономия – увлеченность продуктами из переработанного мяса тесно связана с риском возникновения рака, подчеркнула эксперт.Также врач посоветовала с осторожностью употреблять жирное красное мясо людям старше 50 лет, поскольку его бесконтрольное поедание усиливает подверженность колоректальному раку. В пожилые годы жизни этот продукт следует употреблять не чаще раза в неделю, считает Михалева.Врач добавила, что исключительно умеренно в пожилом возрасте также нужно ест сыр – не больше 30 граммов в день. Хотя сыр является хорошим источником кальция, злоупотребление им означает, что в организм попадает много соли, и это увеличивает вероятность гипертонии, а также подверженности атеросклерозу и ослаблению почек.Помимо этого, пожилым людям лучше отказаться от хлебобулочных изделий из белой муки и промышленных сладостей. В них содержится много простых углеводов, которые «помогают» развиться ожирению и диабету 2 типа.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему следует употреблять ржаной хлеб

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