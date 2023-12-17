Врач Гадзиян: избыток соли и сахара вызывает появление тромбов и жира на животе

«Соль в организме, если она в меню человека в избытке, создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона».

«Избыток сахара негативно воздействует на выработку инсулина, а также убивает собственный тестостерон, откладывается сразу в висцеральный жир», - предупредил Марк Гадзиян.

«Простые углеводы, сахар и соль, а также пресловутые трансжиры - это «убойный комплект», провоцирующий деструкцию головного мозга», - заявил специалист.

Врач Гадзиян посоветовал россиянам внимательно следить за количеством соли и сахара в ежедневном рационе. По словам медика, их избыток вызывает появление тромбов и жира на животе.В частности, риск возникновения тромбоза в виде образующихся кровяных сгустков начинает расти, когда люди едят много соли. Речь даже не идет о той соли, которая насыпается из солонки. Многие продукты питания (прежде всего, продукты глубокой промышленной переработки, полуфабрикаты, консервы, хлебобулочные изделия) содержат очень высокие дозы соли. Кроме того, в еде встречается «скрытая» соль – специя, присутствующая в продуктах, которые на первый взгляд не должны ее содержать. Например, она может содержаться в десертных изделиях.Избыток соли опасен для организма, подчеркнул врач Гадзиян в Telegram.Другой вреднейшей пищевой привычкой медик назвал злоупотребление простыми углеводами, В частности, сахаром. Именно она лежит в основе многих случаев лишнего веса или ожирения у россиян.Врач обратил внимание на то, что сахар в продуктах питания тоже может быть «скрытым». Так, его нередко содержат обезжиренные продукты. Такие продукты, лишенные жира, становятся невкусными, и чтобы улучшить вкус, производители добавляют в них сахар или подсластители.Гадизян добавил, что крайне вредным для организма является тяготение людей, которые едят много сахара и соли, к пище с трансжирами – жареным блюдам, фастфуду, промышленным десертам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое «залповый» прием алкоголя , который особенно разрушительно действует на организм.

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