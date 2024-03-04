Невролог Гаджиева: постоянно сонное состояние вечером может указывать на миастению или рак

«Если слабость и неестественная сонливость сохраняются постоянно, независимо от того, работал ли человек или просто лежал, то стоит задуматься и исключить возможное заболевание», - поделилась Гаджиева с Life.ru

«Миастения – это неврологическое аутоимунное заболевание, характеризующееся слабостью мышц, в основном усиливающееся в вечернее время», - пояснила Марина Гаджиева.

Невролог Гаджиева посоветовала не считать регулярно возникающую по вечерам сонливость нормой. Конечно, к этому времени суток можно уставать и терять энергию, что во многом способствует ощущению сонливости. Тем не менее, врач констатирует: слишком значительный упадок сил и сонное состояние, которые наблюдаются у человека изо дня в день, должны настораживать и наводить на мысли о посещении специалиста.Невролог заметила, что одной из причин повышенной усталости, вялости и сонливости может быть анемия, при которой человеческий организм (включая мозг) испытывает нехватку переносчиков кислорода. Кроме того, постоянное ощущение упадка сил и отсутствие интереса к событиям жизни бывают свойственны депрессии.Еще одной причиной слабости, бессилия и общего недомогания специалист назвала миастению.Она добавила, что сонное состояние в течение дня также могут ощущать люди, страдающие ночным апноэ. В его случае нарушается дыхание спящего человека: возникают его остановки, которые ухудшают обеспечение кислородом головного мозга.Кроме того, преувеличенно сонное состояние в вечернее время может указывать на рак. Медик подчеркнула, что начальные симптомы онкологических заболеваний часто можно принять за проявление других состояний – в частности, недосыпа, переработки и переутомления.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что ночная потливость может оказаться одним из признаков рака крови

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