Врач Утюмова объяснила, как часто можно есть лапшу или картошку быстрого приготовления

«Еда быстрого приготовления содержит, как правило, лапшу/картофель, сушеные овощи, основу для бульона и приправу из специй. В состав последних двух входят компоненты, которые при употреблении более одного раза в месяц могут навредить организму», - рассказала специалист.

Врач Утюмова объяснила в интервью « Известиям », что есть лапшу или картошку быстрого приготовления следует с частотой, не превышающей одного раза в месяц. Если употреблять их чаще, это может навредить организму.Утюмова уточнила, что речь, в частности, идет о стабилизаторах, используемых производителями продуктов для получения густой текстуры. Например, таким стабилизатором в составе еды быстрого приготовления нередко бывает гуаровая камедь – она способна вызывать задержку жидкости и отеки.Также в подобной пище может содержатся глутамат натрия, используемый в качестве усилителя вкуса. По словам врача, при частом употреблении этого ингредиента могут возникать симптомы интоксикации – тошнота, головная боль, рвота.Кроме того, в специях, которыми сопровождаются наборы готовых блюд, часто присутствует патока, играющая роль консерванта. При частом потреблении патоки в организме может нарушаться углеводный обмен, в результате чего возникают предпосылки к набору жировой массы и развитию диабета.Врач добавила, что в быстрой еде содержится много соли, потенциально вредных жиров и при этом она обычно обеднена клетчаткой, которая необходима для хорошего пищеварения. Если продукты быстрого приготовления регулярно появляются на столе, это делает рацион несбалансированным, слишком скудным в плане витаминов и других полезных веществ. Из-за подобного питания можно быстро набрать лишний вес и начать страдать от запоров и нехватки энергии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем грозит здоровью постоянное потребление белого хлеба.

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