Врач Тананакина назвала заболевания желудка среди противопоказаний для снижения веса

«Есть возможные противопоказания, когда нужно взвешивать пользу или вред от того или иного действия для снижения веса. В случае, если есть панкреатит, остеопороз или желчнокаменная болезнь, можно снижать избыточный вес, но с соответствующей коррекцией диеты», – подчеркнула эндокринолог в беседе с РИАМО.

Врач Тананакина назвала проблемы со здоровьем, являющиеся противопоказаниями для снижения веса. В частности, медик отметила, что с коррекцией веса не следует торопиться при психических и соматических расстройствах. Кроме того, Тананакина назвала среди противопоказаний для снижения веса беременность, кормление младенца грудью – в их случае рацион должен содержать все микроэлементы и нутриенты.Заболевания желудка также часто являются противопоказанием для каких-то мер по снижению веса. В то же время, уточнила специалист, в конкретном случае болезни лечащий врач может счесть, что похудеть пациенту не помешает. Но при имеющихся патологиях рацион, способствующий похудению, должен составляться очень тщательно, с учетом нарушений. Так, если человеку была диагностирована желчнокаменная болезнь, в питании делается упор на желчегонные продукты и на дробные приемы пищи. Остеопороз – значит, в рационе должны присутствовать молочные и кисломолочные продукты невысокой жирности, которые содержат кальций, а также жирная рыба, насыщенная витамином D.Врач резюмировала: снижение веса является серьезным испытанием для организма, и прежде чем приступать к нему, следует оценить, насколько это уместно при имеющихся проблемах со здоровьем. Необходимо проконсультироваться со специалистом – возможно, в первую очередь, понадобиться терапия или коррекция этих нарушений.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологом анной Кореневич были названы наиболее вредные для организма гарниры

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