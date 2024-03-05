Нутрициолог Ильичева: газировки могут быть причиной выпадения волос, врач Андреева рассказала как предотвратить проблемы с волосами

«В то же время для нашего организма волос не является жизненно важным органом, поэтому и питание волосяных луковиц происходит по остаточному принципу. Если оно нарушается по какой-то причине, старый волос гибнет и выпадает, а луковица входит в спящее состояние, волосы начинают заметно редеть», — отметила она.

"Предотвращение выпадения волос может включать в себя ряд забот о здоровье волос и общего организма. Я могу дать несколько рекомендаций, которые могут помочь вам сохранить здоровье волос и уменьшить потерю", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Употребляйте белки, они являются важным строительным материалом для волос".

"Используйте шампуни и кондиционеры, подходящие для вашего типа волос".

"Стрижки, которые слишком тугие или вытягивают волосы, могут способствовать их выпадению".

Блестящие и здоровые волосы Ильичева назвала одним из главных украшений человека.По мнению нутрициолога, выпадению волос способствуют три основные причины. Одна из них — дефициты питательных веществ, необходимых для роста волоса. «Сидение на диетах», отказ от определенных продуктов, значительное ограничение белка, избыток рафинированной пищи обязательно сказываются на здоровье волос, уточнила она.Употребление газировок, соков, тоников может быть одной из причин выпадения волос по мужскому типу — облысение на затылке и по линии роста волос, — рассказала специалист.Обеспечивайте свой организм достаточным количеством витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамин A, витамин E и витамины группы B.Избегайте чрезмерного использования горячей воды и агрессивных шампуней, которые могут пересушивать волосы и кожу головы. Отмывайте волосы мягкой, не слишком горячей водой.Сократите использование утюжков, фена и других тепловых инструментов для укладки волос. Если использование тепловых инструментов неизбежно, используйте термозащитные средства.Стресс может оказывать отрицательное воздействие на здоровье волос. Практикуйте методы релаксации, такие как йога или медитация.Регулярные стрижки могут помочь избежать сечения кончиков и улучшить общее состояние волос.Избегайте сильных и частых укладок, которые могут повреждать волосы и кожу головы.Посоветуйтесь с врачом, если у вас есть проблемы с здоровьем, такие как дисбаланс гормонов или дефицит витаминов.Ранее МедикФорум писал о том, как похудеть с помощью цикория.

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