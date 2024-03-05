Нутрициолог Ильичева: газировки могут быть причиной выпадения волос, врач Андреева рассказала как предотвратить проблемы с волосами
Употребление в пищу некоторых продуктов может стать причиной выпадения волос по мужскому типу, рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела МИИН Ольга Ильичева. О вызывающей неприятное последствие еде она предупредила россиян в беседе с «Лентой.ру».
Блестящие и здоровые волосы Ильичева назвала одним из главных украшений человека.
«В то же время для нашего организма волос не является жизненно важным органом, поэтому и питание волосяных луковиц происходит по остаточному принципу. Если оно нарушается по какой-то причине, старый волос гибнет и выпадает, а луковица входит в спящее состояние, волосы начинают заметно редеть», — отметила она.
По мнению нутрициолога, выпадению волос способствуют три основные причины. Одна из них — дефициты питательных веществ, необходимых для роста волоса. «Сидение на диетах», отказ от определенных продуктов, значительное ограничение белка, избыток рафинированной пищи обязательно сказываются на здоровье волос, уточнила она.
Употребление газировок, соков, тоников может быть одной из причин выпадения волос по мужскому типу — облысение на затылке и по линии роста волос, — рассказала специалист.
"Предотвращение выпадения волос может включать в себя ряд забот о здоровье волос и общего организма. Я могу дать несколько рекомендаций, которые могут помочь вам сохранить здоровье волос и уменьшить потерю", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Правильное питание
Обеспечивайте свой организм достаточным количеством витаминов и минералов, таких как железо, цинк, витамин A, витамин E и витамины группы B.
"Употребляйте белки, они являются важным строительным материалом для волос".
Гигиена волос
Избегайте чрезмерного использования горячей воды и агрессивных шампуней, которые могут пересушивать волосы и кожу головы. Отмывайте волосы мягкой, не слишком горячей водой.
"Используйте шампуни и кондиционеры, подходящие для вашего типа волос".
Избегайте перегрева
Сократите использование утюжков, фена и других тепловых инструментов для укладки волос. Если использование тепловых инструментов неизбежно, используйте термозащитные средства.
Избегайте стресса
Стресс может оказывать отрицательное воздействие на здоровье волос. Практикуйте методы релаксации, такие как йога или медитация.
Регулярные стрижки
Регулярные стрижки могут помочь избежать сечения кончиков и улучшить общее состояние волос.
Не перетягивайте волосы
Избегайте сильных и частых укладок, которые могут повреждать волосы и кожу головы.
Контроль состояния здоровья
Посоветуйтесь с врачом, если у вас есть проблемы с здоровьем, такие как дисбаланс гормонов или дефицит витаминов.
Избегайте тугих причесок
"Стрижки, которые слишком тугие или вытягивают волосы, могут способствовать их выпадению".
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