Диетолог Триста Бест: шесть пищевых привычек замедляют старение после 50 лет

«Клетчатка может оказывать такое влияние за счет снижения окислительного стресса и маркеров воспаления в организме, которые естественным образом появляются с возрастом», - заметила эксперт.

«Средиземноморская диета фокусируется в первую очередь на рыбе и морепродуктах в качестве источника белка, допускает умеренное употребление красного мяса – ее интеграция полезных жиров дает большее количество омега-3 жирных кислот, которые обладают естественным противовоспалительным действием и способствуют здоровому старению».

Определенные пищевые привычки могут помочь замедлить старение за счет снижения риска заболеваний – об этом заявила диетолог, доктор медицинских наук Триста Бест.В интервью порталу Eat This Not That диетолог рассказала, что употребление клетчатки является одной из тех пищевых привычек, которые помогают замедлить старение после 50 лет. Благодаря ей снижается риск сердечных заболеваний, диабета 2 типа, высокого кровяного давления рака.По словам Тристы Бест, в ежедневном питании после 50 лет должно быть больше цельнозерновых продуктов, чечевицы, овощей и фруктов.Белок необходим в борьбе с возрастной потерей мышечной массы – одним из характерных признаков старения. Совет диетолога: чтобы получать больше белка, следует сосредоточиться на его нежирных источниках, таких как птица, яйца, орехи, греческий йогурт.Жиры, содержащие омега-3, помогают снизить риск гипертонии, а также ишемической болезни сердца – эти проблемы со здоровьем становятся особенно актуальными после 50 лет. В рационе должны присутствовать рыба, орехи, авокадо, нерафинированные растительные масла.Диетолог констатировала: рацион с высоким содержанием растительных продуктов способствует замедленному старению кожи, увеличению продолжительности жизни. Данный эффект обусловлен тем, что вещества растительных продуктов влияют на уменьшение воспаления и снижение уровня липидов, стабилизацию артериального давления, потерю веса. Кроме того, они уменьшают количество конечных продуктов гликирования, провоцирующих окисление и ускоренное внешнее старение.Такие продукты часто содержат больше сахара, насыщенных жиров, калорий, натрия и искусственных добавок. Их регулярное употребление увеличивает риск сердечных заболеваний, который итак становится более существенным в возрасте за 50.Питание в соответствии с этой диетой помогает замедлить процесс старения за счет активного потребления более здоровых жиров и минимизации обработанных продуктов, пояснила Триста Бест.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды мяса следует включать в рацион людям старше 40 лет.

