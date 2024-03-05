Врач Драпкина объяснила склонность организма к набору веса при стрессе

«Причина того, что в состоянии стресса у людей часто увеличивается вес, имеет строго научное объяснение» - сказала она в комментарии aif.ru

«Во время хронического стресса нарушается механизм выработки инсулина поджелудочной железой, и инсулин может не работать, как ему положено. Это приводит к отложению жира, набору веса и повышенному риску диабета 2-го типа», - заявила эксперт.

Врач Драпкина констатировала: склонность организма к набору веса при стрессе действительно существует.Оксана Драпкина обратила внимание на то, что в организме человека, который сильно переживает и тревожится, возникают гормональные изменения: в частности, происходит повышение концентрации кортизола (гормон стресса) и грелина (гормон голода). Это, в свою очередь, усиливает сигналы голода, обостряет аппетит, а также интенсифицирует усвоение жиров и углеводов. Люди инстинктивно начинают искать калорийную и сладкую пищу, тем более, что она способствует выработке серотонина, притупляющего стресс.Врач предупредила, что переедание в состоянии стресса может спровоцировать опасные нарушения в организме и повлиять на возникновение диабета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, чем заменить вызывающие лишний вес продукты

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