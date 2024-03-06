Терапевт Колесник назвала хлеб и печенье среди продуктов с высоким уровнем «скрытой» соли

«Примерно 4–5 процента, или 0,5 грамма, соли естественным образом присутствует в продуктах питания: свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13–15 процентов, или 1,4 грамма, соли приходится на соль, добавляемую во время приготовления пищи либо за столом, Остальные 80 процентов – это «скрытая» соль», - уточнила врач.

«Стандартный набор еды (бургер, картофель фри и соус) в ресторане быстрого питания содержит 4,5 грамма соли», - предупредила терапевт.

Терапевт Колесник обратила внимание на то, что многие люди значительно злоупотребляют солью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что верхняя норма соли на каждый день не дотягивает до 5 граммов. Однако на практике соль употребляется в количестве более чем вдвое превосходящем этот показатель – в среднем взрослым человеком съедается 11 граммов соли а сутки.Этери Колесник заявила «Вечерней Москве», что почти 80% употребляемой людьми специи приходятся на «скрытую» соль, которую содержат в себе продукты, не кажущиеся очень солеными. Такие продукты часто поедаются большими порциями и регулярно, а вместе с ними поглощается много соли.Колесник подчеркнула, что главными источниками такой соли являются обработанные пищевые продукты. При этом эксперт назвала хлеб и печенье среди продуктов с особенно высоким уровнем «скрытой» соли. Также их список содержит консервы, сыр, сухие завтраки и супы быстрого приготовления, колбасные изделия, чипсы.Кроме того, очень много соли нередко содержит в себе фастфуд – например, в виде блюд азиатской кухни, шашлыков.Врач напомнила, что избыток соли в повседневном рационе является типичным фактором развития гипертонии и подверженности опасным для жизни сердечно-сосудистым заболеваниям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как часто можно употреблять еду быстрого приготовления – например, в виде лапши или картофельного пюре.

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