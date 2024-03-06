Врач Кореневич назвала 3 необходимых для сосудов жирных продукта, кардиолог Варфоломеев посоветовал гранатовый сок и шоколад

"Важно помнить, что поддержание здоровья сосудов также связано с общим образом жизни, включая физическую активность, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Перед внесением значительных изменений в рацион следует проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-либо медицинские проблемы", - подытожил Варфоломеев.

Кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматологподтвердила, что жиры должны присутствовать в рационе ежедневно, и указала на самые полезные,Помимо жирной морской рыбы врач назвала льняное, конопляное и оливковое масла.При этом она подчеркнула, что строгих запретов быть не должно. Если вы планируете изменить что-либо в режиме питания, то стоит это делать плавно и без резких ограничений.При этом она подчеркнула, что строгих запретов быть не должно. Если вы планируете изменить что-либо в режиме питания, то стоит это делать плавно и без резких ограничений.Врач также посоветовали весной пить как можно больше морсов, компотов, приготовленных из замороженных ягод и фруктов, зеленый чай. При этом ограничить потребление кофе и алкогольных напитков. Главное правило - выбирать продукты для стола таким образом, чтобы в организм попали все группы витаминов.рассказал, чем еще можно обогатить свой рацион для здоровья сердца и сосудов.: грецкие орехи, миндаль, льняные семена, чиа и тыквенные семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые положительно влияют на состояние сосудов.: ягоды, вишни, гранаты, апельсины, шпинат, капуста и брокколи содержат антиоксиданты, которые могут помогать защищать сосуды от повреждений.: они содержат алицин, который может помогать снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца и сосудов.: овес, ячмень, коричневый рис и другие цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и полезны для сосудов, помогая контролировать уровень холестерина и сахара в крови.: содержит флавоноиды, которые могут способствовать снижению давления и укреплению сосудов.: считается полезным для улучшения кровообращения и снижения риска образования бляшек в сосудах.: темный шоколад с высоким содержанием какао может способствовать расширению сосудов и улучшению кровообращения.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые полезны при менопаузе.

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