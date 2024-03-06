Врач Колесник назвала продукты с высоким содержанием «скрытой» соли, врач Захарова рассказал как соль повреждает сердце и почки

"Примерно 4–5 процента, или 0,5 грамма, соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13–15 процентов, или 1,4 грамма, соли приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом", — пояснила специалист.

хлебе;

печенье;

рыбных или мясных консервах;

овощных заготовках;

сыре;

сухих завтраках;

колбасных изделиях;

чипсах.





супы быстрого приготовления (одна порция содержит от 2,8 до 4,1 грамма);

блюда азиатской кухни (в одной порции содержится от 5,5 до 11 грамм);

шашлык (содержит от 4,0 до 8,4 грамма).

"Высокое потребление соли имеет негативные последствия для здоровья", - говорит Захарова.

Повышение давления крови (гипертония)

"Соль содержит натрий, который может удерживать воду в организме и увеличивать объем крови, что приводит к повышению артериального давления".

Заболевания сердца

Остеопороз

Болезни почек

"Постоянное избыточное потребление соли может оказывать дополнительное давление на почки и увеличивать риск развития хронических заболеваний почек".

Отеки и задержка жидкости

Мигрени и головные боли

Риск развития рака желудка

"Рекомендуется соблюдать умеренность в потреблении соли и включать в рацион больше свежих продуктов, богатых калием, таких как фрукты, овощи, орехи и зерновые продукты. Это поможет поддерживать баланс между натрием и калием в организме, что благотворно сказывается на сердечно-сосудистой системе", - советует Захарова.

Остальные 80 процентов (7,6 грамма) — это «скрытая» соль, которая, по словам врача, содержится в обработанных пищевых продуктах:Например, один соленый огурец содержит 3 грамма соли, на 100 грамм сыра приходится до 3,5 грамма соли, на 100 грамм слабосоленой рыбы и икры — 5-8 грамм соли, — уточнила Колесник.рассказала к чему приводит частое превышение нормы употребление соли.Гипертония является фактором риска для различных сердечно-сосудистых заболеваний.Высокое давление крови, вызванное избыточным потреблением соли, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.Избыток натрия в организме может увеличить потерю кальция через мочу, что в свою очередь может способствовать развитию остеопороза.Избыточная соль может вызывать задержку жидкости в организме, приводя к отекам и другим проблемам.Некоторые люди испытывают мигрени и головные боли в ответ на избыточное потребление соли.Исследования показывают, что чрезмерное потребление соли может быть связано с повышенным риском развития рака желудка.Ранее МедикФорум писал о продуктах, полезных при менопаузе.

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