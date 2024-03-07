Лор Руденко рассказала, как долго можно использовать спреи для носа

«Сосудосуживающие средства от насморка можно применять по медицинским показаниям, например при острых ринитах, они нужны и для облегчения дыхания, и для профилактики среднего отита, то есть воспаления в слуховой системе, а также синусита – воспаления гайморовых и других придаточных пазух носа», - уточнила специалист.

«Использовать сосудосуживающие капли и спреи можно только до семи дней подряд».

Лор Руденко проинформировала в комментарии для kp.ru , в каких случаях использование назальных средств от насморка является оправданным.Руденко обратила внимание на то, что период, когда использование данных средств считается безопасным, ограничивается несколькими днями.Лор рассказала, как долго можно использовать те же спреи для носа:Медик предупредила, что их более продолжительное применение может спровоцировать привыкание слизистой ткани в носу к постоянному сокращению из-за их действия, после чего в ней могут начаться процессы, вызывающие ее активный рост. Следствием того, что слизистая начнет увеличиваться в объеме, может стать гипертрофия с аномальным увеличением нижней носовой раковины. Если человек «подсаживается» на спрей для носа, он рискует простимулировать такое увеличение раковины, при котором нормальное дыхание без сосудосуживающих становится невозможным. При очень длительном использовании капель и спреев для носа помочь человеку может только хирургическая операция.Людям, которые хотят покончить с привычкой пользоваться этими препаратами, Виктория Руденко обратиться к оториноларингологу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, из-за каких проблем со здоровьем может возникнуть длительный кашель

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