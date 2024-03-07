Лор Руденко рассказала, как долго можно использовать спреи для носа

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спрей для носа

Врач-оториноларинголог Виктория Руденко: чрезмерно длительное применение спреев для носа может спровоцировать рост слизистой ткани в его полости.

Лор Руденко проинформировала в комментарии для kp.ru, в каких случаях использование назальных средств от насморка является оправданным.

«Сосудосуживающие средства от насморка можно применять по медицинским показаниям, например при острых ринитах, они нужны и для облегчения дыхания, и для профилактики среднего отита, то есть воспаления в слуховой системе, а также синусита – воспаления гайморовых и других придаточных пазух носа», - уточнила специалист.

Руденко обратила внимание на то, что период, когда использование данных средств считается безопасным, ограничивается несколькими днями.

Лор рассказала, как долго можно использовать те же спреи для носа:

«Использовать сосудосуживающие капли и спреи можно только до семи дней подряд».

Медик предупредила, что их более продолжительное применение может спровоцировать привыкание слизистой ткани в носу к постоянному сокращению из-за их действия, после чего в ней могут начаться процессы, вызывающие ее активный рост. Следствием того, что слизистая начнет увеличиваться в объеме, может стать гипертрофия с аномальным увеличением нижней носовой раковины. Если человек «подсаживается» на спрей для носа, он рискует простимулировать такое увеличение раковины, при котором нормальное дыхание без сосудосуживающих становится невозможным. При очень длительном использовании капель и спреев для носа помочь человеку может только хирургическая операция.

Людям, которые хотят покончить с привычкой пользоваться этими препаратами, Виктория Руденко обратиться к оториноларингологу.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Виктория Руденко
Виктория Руденко
Здоровье
врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук
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