Врач Соломатина назвала продукты, вредные для кожи, волос и ногтей, нутрициолог Строков призвал исключить кофе и молочку

343 Фото: https://unsplash.com/photos/clear-glass-mason-jar-on-brown-wooden-board-L99H7JKYPVY
Врач Соломатина назвала продукты, вредные для кожи, волос и ногтей, нутрициолог Строков призвал исключить кофе и молочку


Внешность зависит от совокупности факторов, в том числе и от питания. Неправильные пищевые привычки и вредная еда могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей. Какие продукты вредят красоте, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.


По ее словам, организм человека находится в постоянном обновлении. При этом некоторые клетки обновляются быстрее, а некоторые чуть медленнее, но пластический материал для новых клеток организм черпает из еды, поэтому человека и его внешность определяет еда, которую он ест.


"Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания", — уверена Соломатина.


Она пояснила, что чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена.


Опасные продукты для внешности


Соломатина назвала группы продуктов, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом.

Среди них:
  • Жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы.
  • Сахар: конфеты, торты, сладкая выпечка.
  • Консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки.

Врач-нутрициолог Игорь Строков добавил этому списку кофе и молочные продукты

"Чрезмерное потребление кофе и алкоголя может вызывать дегидратацию, что может сказаться на состоянии кожи, делая ее более сухой и склонной к раздражению. У некоторых людей употребление молочных продуктов может быть связано с ухудшением состояния кожи, особенно при наличии акне", - говорит Строков специально для МедикФорум.

Молочные продукты и здоровье кожи


  • Акне: некоторые исследования предполагают связь между употреблением молочных продуктов и ухудшением состояния кожи при наличии акне. Возможно, это связано с гормонами, содержащимися в молоке, включая андрогены и инсулиноподобный ростовой фактор.
  • Воспаление: молочные продукты могут содержать белки, которые вызывают воспаление у некоторых людей. Это воспаление может проявляться не только на коже, но и в других частях организма.
  • Чувствительность: некоторые люди могут испытывать аллергические или чувствительные реакции на компоненты молока, что может проявляться в виде кожных проблем, таких как зуд, покраснение и высыпания.
  • Гормональные аспекты: молоко может содержать гормоны, такие как бета-клеточный ростовой фактор и гормоны роста, которые могут влиять на уровень инсулина в организме и, тем самым, влиять на кожу.


Ранее МедикФорум писал о причинах климакса.


Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Названы самые вредные продукты для волос и ногтей
Как коронавирус отражается на внешности
Эксперты рассказали, как дефициты влияют на внешность
Теги : советы врачей, вредные продукты, здоровье кожи