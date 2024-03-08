Врач Соломатина назвала продукты, вредные для кожи, волос и ногтей, нутрициолог Строков призвал исключить кофе и молочку

"Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания", — уверена Соломатина.





Опасные продукты для внешности

Жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы.

Сахар: конфеты, торты, сладкая выпечка.

Консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки.

"Чрезмерное потребление кофе и алкоголя может вызывать дегидратацию, что может сказаться на состоянии кожи, делая ее более сухой и склонной к раздражению. У некоторых людей употребление молочных продуктов может быть связано с ухудшением состояния кожи, особенно при наличии акне", - говорит Строков специально для МедикФорум.

Молочные продукты и здоровье кожи

Акне: некоторые исследования предполагают связь между употреблением молочных продуктов и ухудшением состояния кожи при наличии акне. Возможно, это связано с гормонами, содержащимися в молоке, включая андрогены и инсулиноподобный ростовой фактор.

некоторые исследования предполагают связь между употреблением молочных продуктов и ухудшением состояния кожи при наличии акне. Возможно, это связано с гормонами, содержащимися в молоке, включая андрогены и инсулиноподобный ростовой фактор. Воспаление: молочные продукты могут содержать белки, которые вызывают воспаление у некоторых людей. Это воспаление может проявляться не только на коже, но и в других частях организма.

молочные продукты могут содержать белки, которые вызывают воспаление у некоторых людей. Это воспаление может проявляться не только на коже, но и в других частях организма. Чувствительность: некоторые люди могут испытывать аллергические или чувствительные реакции на компоненты молока, что может проявляться в виде кожных проблем, таких как зуд, покраснение и высыпания.

некоторые люди могут испытывать аллергические или чувствительные реакции на компоненты молока, что может проявляться в виде кожных проблем, таких как зуд, покраснение и высыпания. Гормональные аспекты: молоко может содержать гормоны, такие как бета-клеточный ростовой фактор и гормоны роста, которые могут влиять на уровень инсулина в организме и, тем самым, влиять на кожу.

По ее словам, организм человека находится в постоянном обновлении. При этом некоторые клетки обновляются быстрее, а некоторые чуть медленнее, но пластический материал для новых клеток организм черпает из еды, поэтому человека и его внешность определяет еда, которую он ест.Она пояснила, что чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена.Соломатина назвала группы продуктов, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом.Врач-нутрициолог Игорь Строков добавил этому списку кофе и молочные продуктыРанее МедикФорум писал о причинах климакса.

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