Врач Соломатина назвала продукты, вредные для кожи, волос и ногтей, нутрициолог Строков призвал исключить кофе и молочку
Внешность зависит от совокупности факторов, в том числе и от питания. Неправильные пищевые привычки и вредная еда могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей. Какие продукты вредят красоте, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, организм человека находится в постоянном обновлении. При этом некоторые клетки обновляются быстрее, а некоторые чуть медленнее, но пластический материал для новых клеток организм черпает из еды, поэтому человека и его внешность определяет еда, которую он ест.
"Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания", — уверена Соломатина.
Она пояснила, что чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена.
Опасные продукты для внешности
Соломатина назвала группы продуктов, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом.
Среди них:
- Жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы.
- Сахар: конфеты, торты, сладкая выпечка.
- Консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки.
Врач-нутрициолог Игорь Строков добавил этому списку кофе и молочные продукты
"Чрезмерное потребление кофе и алкоголя может вызывать дегидратацию, что может сказаться на состоянии кожи, делая ее более сухой и склонной к раздражению. У некоторых людей употребление молочных продуктов может быть связано с ухудшением состояния кожи, особенно при наличии акне", - говорит Строков специально для МедикФорум.
Молочные продукты и здоровье кожи
- Акне: некоторые исследования предполагают связь между употреблением молочных продуктов и ухудшением состояния кожи при наличии акне. Возможно, это связано с гормонами, содержащимися в молоке, включая андрогены и инсулиноподобный ростовой фактор.
- Воспаление: молочные продукты могут содержать белки, которые вызывают воспаление у некоторых людей. Это воспаление может проявляться не только на коже, но и в других частях организма.
- Чувствительность: некоторые люди могут испытывать аллергические или чувствительные реакции на компоненты молока, что может проявляться в виде кожных проблем, таких как зуд, покраснение и высыпания.
- Гормональные аспекты: молоко может содержать гормоны, такие как бета-клеточный ростовой фактор и гормоны роста, которые могут влиять на уровень инсулина в организме и, тем самым, влиять на кожу.
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