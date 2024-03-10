Врач Алексеева: при нервном истощении чувство усталости и разбитости становится постоянным

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выгорание

Врач-терапевт Лариса Алексеева: нервное истощение может проявляться как физическими, так и психологическими негативными симптомами.

С началом весны   многие люди могут ощущать состояние особого утомления, при котором у них может резко ослабевать тонус и пропадает интерес к жизни. Врач Алексеева рассказала в беседе с «Вечерней Москвой», что причиной такого исчезновения жизненной энергии может быть нервное истощение.

По словам Алексеевой, при нервном истощении человек не  просто устает – его чувство усталости и разбитости становится постоянным. Что характерно: ощущение физической изнуренности совмещается с негативными проявлениями психологического свойства.

«Это очень тяжелое состояние, при котором страдают и душа, и тело. У пациента возникает некая трансформация в поведении, характере и физиологическом состоянии. Человек начинает ощущать потерю энергии, а усталость и чувство разбитости становятся постоянными спутниками», - объяснила медик.

Другими симптомами нервного истощения врач назвала изменения аппетита (он пропадает либо становится повышенным), апатию, бессонницу, проблемы с дыханием, гипертензию, колебания веса, чрезмерную потливость, головные боли. В некоторых случаях развиваются болезни сердца.

Развитию нервного истощения способствуют часто переносимые человеком стрессовые состояния, которые провоцируются напряженной работой, постоянным потреблением информации, личными неурядицами, отсутствием достаточного отдыха и качественного сна. Последствием такого состояния становится сильнейшая подавленность и неудовлетворенность жизнью, которые загоняют пострадавшего в замкнутый круг самокритики и депрессии.

Для избавления от нервного истощения нужно обращаться к специалистам.

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Лариса Алексеева
Лариса Алексеева
Здоровье
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