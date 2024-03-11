Диетолог Леонтьева: крахмал из охлажденных макарон не вызывает колебаний сахара в крови

«Если мы достали из холодильника охлажденные макароны и съели их, в этом случае крахмал приобретает некую резистентность, то есть наши ферменты не способны до конца его расщепить и превратить в глюкозу», - объяснила Антонина Леонтьева « Ленте.ру ».

«Более полезными будут недоваренные макароны (альденте) — слегка жесткие. Они сохраняют больше питательных веществ, в том числе витамины В и Е, калий, кальций, магний, фосфор, цинк и медь», - констатировала диетолог.

Диетолог Леонтьева напомнила, что отварные макаронные изделия являются источником крахмала, который после расщепления в желудке образует глюкозу. Чем больше в тесте для макарон содержится рафинированной пшеничной муки, тем больше глюкозы поступает в кровь после их употребления. Как результат, возникают резкие колебания уровня сахара в крови.Диетолог Леонтьева обратила внимание на то, что охлаждение макарон вызывает изменение их крахмала, который становится резистентным. При его усвоении глюкоза высвобождается уже не так активно. В результате крахмал из охлажденных макарон не вызывает колебаний сахара в крови, подобных тем, что возникают после свежесваренного продукта.В то же время эксперт отметила, что блюда из теста не следует подолгу хранить в холодильнике. Если срок их хранения превышает три дня, это серьезно повышает риск отравления, так как тесто представляет собой хорошую питательную среду для патогенных бактерий. Достаточное свежие макароны, побывшие в холодильнике, не представляют никакой угрозы здоровью, подчеркнула эксперт.Специалист добавила, что минусом макарон является их довольно высокая калорийность. С учетом того, что макаронные изделия часто поедаются вместе с жирным мясом, сыром или соусом, блюдо из них в целом может оказаться настоящей «калорийной бомбой». Любителям макарон следует использовать не только качественный продукт, но правильные дополнительные ингредиенты – макароны лучше всего есть с овощами и зеленью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты особенно эффективно поддерживают иммунитет весной.

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