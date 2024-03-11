Врач Михалева: селедка и скумбрия замедляют старения организма, нутрициолог Строков назвал еще 7 "продуктов молодости"

«Это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами, подавляют хроническое вялотекущее воспаление, защищают от оксидативного стресса, а также профилактируют остеопороз и сохраняют молодость кожи. Кстати, больше всего омега-3 содержит не дорогая красная рыба, а дешевые селедка и скумбрия», — заявила она.

"Продукты, которые могут помочь замедлить процесс старения, включают в себя разнообразные питательные компоненты, антиоксиданты и другие вещества, полезные для организма. Нацеленное питание может способствовать укреплению здоровья и поддержанию молодости. Жирная рыба - один из лучших представителей этой группы продуктов, но ей дело не ограничивается", - говорит Строков.

7 антивозрастных продуктов

Ягоды: ягоды, такие как черница, малина, и клубника, богаты антиоксидантами, которые могут защищать клетки от свободных радикалов.

ягоды, такие как черница, малина, и клубника, богаты антиоксидантами, которые могут защищать клетки от свободных радикалов. Орехи: орехи содержат витамины, минералы и здоровые жиры, такие как омега-3, которые могут поддерживать здоровье мозга и кожи.

орехи содержат витамины, минералы и здоровые жиры, такие как омега-3, которые могут поддерживать здоровье мозга и кожи. Фрукты с витамином C: апельсины, грейпфруты, и киви содержат витамин C, который помогает в производстве коллагена и защите кожи от старения.

апельсины, грейпфруты, и киви содержат витамин C, который помогает в производстве коллагена и защите кожи от старения. Овощи темного цвета: темные листья зеленого салата, шпинат и капуста богаты витаминами и минералами, способствующими общему здоровью и борьбе со свободными радикалами.

темные листья зеленого салата, шпинат и капуста богаты витаминами и минералами, способствующими общему здоровью и борьбе со свободными радикалами. Чай зеленый: зеленый чай содержит антиоксиданты, такие как эпигаллокатехин галлат (EGCG), которые могут иметь противовоспалительные и антивозрастные свойства.

зеленый чай содержит антиоксиданты, такие как эпигаллокатехин галлат (EGCG), которые могут иметь противовоспалительные и антивозрастные свойства. Темный шоколад: шоколад с высоким содержанием какао может быть богат антиоксидантами и полезен для сердечно-сосудистой системы.

шоколад с высоким содержанием какао может быть богат антиоксидантами и полезен для сердечно-сосудистой системы. Овес и ячмень: злаки, такие как овес и ячмень, содержат бета-глюканы и антиоксиданты, способствующие здоровью кожи и уровню холестерина.

На часть из этих процессов может оказать серьезное влияние наше питание,На первом месте — жирная дикая холодноводная рыба.рассказал о других продуктах, которые борются со старением.Ранее МедикФорум писал о связи сахара и прыщей.

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