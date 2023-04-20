Врач Михалева: здоровье мозга укрепляют рыба, орехи, яйца и цельные злаки

«Данная диета показала высокую эффективность в профилактике нейродегенеративных заболеваний. Ее главными продуктами являются рыба, орехи и семена, яйца, ягоды и цельные злаки», - поделилась медик с «Известиями».

Врач Михалева сообщила в интервью, что Чикагским университетом была разработана диета, помогающая укреплять здоровье мозга.По словам специалиста, здоровое функционирование мозга тесно связано с потреблением ненасыщенных омега-3 жирных кислот. Их лучшим источником является жирная морская рыба, включая доступную сельдь, скумбрию, сайру.Вместе с разными семенами они также обеспечивают организм омега-3 жирами. Кроме того, содержат белок, цинк, магний, в которых нуждается головной мозг.С ними организм получает белок, витамины А и Д, важные вещества лецитин и холин, поддерживающие целостность мозговых клеток и синтез нейромедиаторов, от которых зависит устойчивость психики.Михалева отметила, что в ягодах содержатся биофлавоноиды – мощные антиоксиданты, защищающие мозговые клетки от «поломок». Их употребление препятствует возникновению деменции.Этот продукт является источником витаминов В, важнейших для поддержания неврологического здоровья. Витамины данной группы необходимы для взаимодействия между нейронными клетками.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки разрушают организм после 50 лет.

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