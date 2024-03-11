Врач Сюракшина рассказала, чем полезно растительное молоко, терапевт Андреева посоветовала выбирать кокосовое, миндальное и рисовое
Основным преимуществом молока из растительных компонентов в сравнении с коровьим является то, что в его составе нет лактозы. Об этом Pravda.Ru рассказала диетолог, кандидат медицинских наук, эксперт Роскачества Елена Сюракшина.
«Я его тоже иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает совершенно молоко. Плюс ко всему, если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена. Это может быть овсяное, миндальное, кокосовое молоко», — отметила врач.
При этом Сюракшина уточнила, что и растительное молоко может навредить здоровью человека. Так, например, его стоит с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся сахароза и глюкоза.
"Кокосовое и миндальное молоко являются популярными альтернативами коровьему молоку и обладают рядом полезных свойств", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Кокосовое молоко
- Полезные жиры: кокосовое молоко богато насыщенными жирами, в том числе среднецепочечными триглицеридами (ССТ), которые могут быть полезны для здоровья сердца.
- Электролиты: оно содержит электролиты, такие как калий, натрий и магний, что способствует гидратации организма.
- Витамины и минералы: кокосовое молоко богато витаминами C, E, B-комплекса и минералами, такими как железо и кальций.
- Антимикробные свойства: в нем содержатся лауриновая кислота и каприловая кислота, обладающие антимикробными свойствами.
Миндальное молоко
- Низкокалорийность: миндальное молоко часто используется в диете, так как оно обычно содержит меньше калорий по сравнению с коровьим молоком.
- Богатство нутриентами: оно содержит витамин E, который является сильным антиоксидантом, а также витамин D и кальций.
- Без лактозы и глютена: Миндальное молоко подходит для людей с лактозной непереносимостью и целиакией, так как оно не содержит лактозы и глютена.
- Здоровье сердца: низкое содержание насыщенных жиров и богатство мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут поддерживать здоровье сердца.
"Оба вида молока могут быть частью здорового рациона, однако важно обращать внимание на добавленные ингредиенты и содержание сахара в коммерческих вариантах".
Андреева также выдела рисовое молоко из-за его гипоаллергенности.
Рисовое молоко представляет собой вегетарианскую и безлактозную альтернативу традиционному молоку. Оно производится из рисовых зерен, часто бурого риса, и обладает рядом характеристик, которые делают его привлекательным для различных категорий людей.
"Благодаря своему происхождению от риса, это молоко не содержит лактозу, что делает его подходящим для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Кроме того, рисовое молоко гипоаллергенно, что делает его хорошим выбором для людей с аллергией на сою, орехи и традиционное коровье молоко".
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