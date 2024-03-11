Врач Сюракшина рассказала, чем полезно растительное молоко, терапевт Андреева посоветовала выбирать кокосовое, миндальное и рисовое

«Я его тоже иногда назначаю, например, при лактозной недостаточности, когда человек не воспринимает совершенно молоко. Плюс ко всему, если у человека есть аллергия на глютен. Оно совершенно не содержит глютена. Это может быть овсяное, миндальное, кокосовое молоко», — отметила врач.

"Кокосовое и миндальное молоко являются популярными альтернативами коровьему молоку и обладают рядом полезных свойств", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Кокосовое молоко

Полезные жиры: кокосовое молоко богато насыщенными жирами, в том числе среднецепочечными триглицеридами (ССТ), которые могут быть полезны для здоровья сердца.

кокосовое молоко богато насыщенными жирами, в том числе среднецепочечными триглицеридами (ССТ), которые могут быть полезны для здоровья сердца. Электролиты: оно содержит электролиты, такие как калий, натрий и магний, что способствует гидратации организма.

оно содержит электролиты, такие как калий, натрий и магний, что способствует гидратации организма. Витамины и минералы: кокосовое молоко богато витаминами C, E, B-комплекса и минералами, такими как железо и кальций.

кокосовое молоко богато витаминами C, E, B-комплекса и минералами, такими как железо и кальций. Антимикробные свойства: в нем содержатся лауриновая кислота и каприловая кислота, обладающие антимикробными свойствами.

Миндальное молоко

Низкокалорийность: миндальное молоко часто используется в диете, так как оно обычно содержит меньше калорий по сравнению с коровьим молоком.

миндальное молоко часто используется в диете, так как оно обычно содержит меньше калорий по сравнению с коровьим молоком. Богатство нутриентами: оно содержит витамин E, который является сильным антиоксидантом, а также витамин D и кальций.

оно содержит витамин E, который является сильным антиоксидантом, а также витамин D и кальций. Без лактозы и глютена: Миндальное молоко подходит для людей с лактозной непереносимостью и целиакией, так как оно не содержит лактозы и глютена.

Миндальное молоко подходит для людей с лактозной непереносимостью и целиакией, так как оно не содержит лактозы и глютена. Здоровье сердца: низкое содержание насыщенных жиров и богатство мононенасыщенными и полиненасыщенными жирами могут поддерживать здоровье сердца.

"Оба вида молока могут быть частью здорового рациона, однако важно обращать внимание на добавленные ингредиенты и содержание сахара в коммерческих вариантах".

"Благодаря своему происхождению от риса, это молоко не содержит лактозу, что делает его подходящим для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Кроме того, рисовое молоко гипоаллергенно, что делает его хорошим выбором для людей с аллергией на сою, орехи и традиционное коровье молоко".

При этом Сюракшина уточнила, что и растительное молоко может навредить здоровью человека. Так, например, его стоит с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом, потому что в нем содержатся сахароза и глюкоза.Андреева также выдела рисовое молоко из-за его гипоаллергенности.Рисовое молоко представляет собой вегетарианскую и безлактозную альтернативу традиционному молоку. Оно производится из рисовых зерен, часто бурого риса, и обладает рядом характеристик, которые делают его привлекательным для различных категорий людей.Ранее МедикФорум писал о связи прыщей и сахара.

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