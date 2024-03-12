Врач Мухина: никотиновая кислота благотворно влияют на сосуды, невролог Алехина рассказала как она защищает от Альцгеймера

вялость;

апатия;

нарушение кровообращения;

бессонница;

головокружение;

утомляемость;

ишемический синдром мозга и сердца;

слабый иммунитет.

печень;

молоко;

мясо;

орехи;

рыба;

курица;

грубое зерно;

овощи;

творог;

дрожжи;

комбуча.

"Никотиновая кислота, также известная как витамин B3 или ниацин, играет важную роль в защите мозга и поддержании его нормальной функции", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Почему никотиновая кислота может благотворно влиять на мозг

"Никотиновая кислота обладает антиоксидантными свойствами, что означает, что она может защищать мозг от воздействия свободных радикалов".

"Эти вещества важны для передачи сигналов между нейронами и регулирования настроения, стресса и концентрации".

"Несмотря на потенциальные пользы, потребление никотиновой кислоты следует обсудить с врачом, особенно если речь идет о приеме витаминных или минеральных добавок", - предупреждает Алехина.

По ее словам, никотиновая кислота способна расширять сосуды благодаря оксиду азота в составе. Поэтому ее часто назначают при многих недугах.Никотиновая кислота не только улучшает состояние волос, но и укрепляет сосудистые стенки. При нехватке витамина стенки становятся настолько слабыми, что может начаться кровотечение, от которого человек может даже умереть, сообщила Мухина.Получить никотиновую кислоту, по мнению эксперта, можно не только в виде лекарств, но и благодаря разнообразному питанию. В большом количестве витамин содержится в таких продуктах, как:Никотиновая кислота участвует в процессах энергетического обмена в клетках, включая мозговые клетки. Она помогает преобразовывать углеводы, белки и жиры в энергию, необходимую для нормального функционирования мозга.Свободные радикалы могут привести к окислительному стрессу и повреждению клеток мозга.Никотиновая кислота может способствовать уменьшению уровня холестерина в крови. Это важно для здоровья сосудов, в том числе сосудов мозга, так как высокий уровень холестерина может способствовать атеросклерозу и ухудшению кровоснабжения мозга.Витамин B3 играет роль в синтезе некоторых нейротрансмиттеров, таких как серотонин, норадреналин и допамин.Некоторые исследования предполагают, что никотиновая кислота может иметь защитное воздействие от неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Однако эта область требует дополнительных исследований.Ранее МедикФорум писал о признаках хронической усталости.

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