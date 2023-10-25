Врач Гадзиян: острая и жирная еда повышает риск рака почки сильнее сахара

«В России по темпам прироста онкологической заболеваемости рак почки занимает третье место», - поделился медик.

«Среди основных причин развития рака почки – большое количество жирной, острой, копченой пищи в рационе», - подчеркнул врач в Telegram.

Врач Гадзиян предупредил россиян, что такое заболевание как рак почки стало в последние годы очень распространенным.Марк Гадзиян отметил, что злокачественный процесс может поражать сразу две почки, блокируя их работу. При этом злокачественные клетки начинают метастазировать, распространяясь по организму с лимфой и кровью.Врач проинформировал, что на подверженность опасному заболеванию могут влиять разные факторы. В частности, риск рака почки повышается для людей с сидячей работой, курящих, злоупотребляющих алкоголем. Кроме того, почки сильно страдают, когда бесконтрольно принимаются препараты от боли.Гадзиян обратил внимание на то, что почки являются органом, чувствительным к тому, как питается человек. Пристрастие к продуктам с добавленным сахаром – одна из самых вредных для них пищевых привычек. Но острая и жирная еда повышает риск рака почки даже сильнее сахара.Он посоветовал записаться на обследование при необъяснимом снижении аппетита и непроизвольной потере веса, слабости, проблемах со сном. Все эти изменения в состоянии человека могут возникать как симптомы опухоли почки. Более очевидный признак – боль в пояснице.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что риск заболеть раком повышает частое употребление консервов в металлических банках.

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