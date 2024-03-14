Диетолог Дианова: подсолнечное масло лучше оливкового, врач Захарова назвала еще 7 видов масел, полезных для здоровья

«Полиненасыщенных жирных кислот в оливковом масле 13,2 % на 100 грамм, а в подсолнечном — 65 %».

Авокадо

"Богатое мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, а также витамином E, которые способствуют здоровью сердца, снижают уровень холестерина и обладают противовоспалительными свойствами".

Кокосовое

Льняное масло

"Богато альфа-линоленовой кислотой (Омега-3 жирная кислота), которая является важным элементом здорового питания, помогает снизить уровень холестерина и воспаления в организме".





Кунжутное масло





Масло амаранта

Конопляное масло

Грецкого ореха масло

"Богато альфа-линоленовой кислотой (Омега-3) и олеиновой кислотой, которые способствуют снижению воспаления и улучшению кровообращения, а также содержит антиоксиданты, такие как витамин Е, для защиты клеток от повреждений".

Впрочем, по набору полезных веществ, а следовательно, и по пользе для организма, масло из оливок заметно уступает подсолнечному маслу. Об этомрассказалаЭксперт отметила, что и оливковое, и подсолнечное масла практически на 100 % состоят из жиров и одинаково калорийны.Полиненасыщенных жирных кислот, за которые и восхваляют все растительные масла, в оливковом масле 13,2 % на 100 грамм, а в подсолнечном — 65 %. То есть максимум пользы содержится именно в родном подсолнечном масле, при том, что и то, и другое, безусловно, полезны. Тут должен реально сработать какой-то патриотизм, - рассказывает Дианова.назвала другие полезные для здоровья масла.Содержит лауриновую кислоту, которая может помочь улучшить уровень холестерина и поддерживать здоровье кожи. Также может быть полезным для иммунной системы благодаря своим антивирусным свойствам.Источник полиненасыщенных жирных кислот, таких как линолевая и олеиновая кислоты, которые способствуют здоровью сердца и могут помочь снизить артериальное давление.Богато фитостеролами, витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина, поддерживают здоровье кожи и иммунную систему.Богато полиненасыщенными жирными кислотами, включая альфа-линоленовую кислоту (Омега-3) и линолевую кислоту (Омега-6), которые помогают снизить воспаление в организме и поддерживают здоровье сердца.Ранее МедикФорум писал о пользе жирных продуктов для сердца.

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