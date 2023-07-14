Диетолог Кабанов: оливковое масло не полезнее подсолнечного

«Наибольшую пользу организм получает при сбалансированном употреблении различных растительных масел, подсолнечного и оливкового прежде всего», - уточнил эксперт в беседе с «Лентой.ру».

«Из-за агрессивной рекламы и усилий маркетологов в обществе сложилось ложное представление о превосходстве оливкового масла. На самом же деле это не так: растительные масла, как и растительные продукты, как правило, дополняют друг друга», - объяснил специалист.

В интервью диетолога Алексея Кабанова растительные масла были названы в целом полезными для здоровья человека. Кабанов отметил, что без получения жира человеческий организм не способен функционировать нормально, а растительные масла дают ему наиболее полезные виды жиров в виде ненасыщенных жирных кислот. Благодаря их употреблению снижается уровень «плохого» холестерина, а вместе с ним и риск болезней сердечно-сосудистой системы.При этом диетолог подчеркнул: никакое из масел не является предпочтительным, включая прославленное оливковое.По словам Кабанова, включение оливкового масла в рацион рекомендуется в случаях предиабета, диабета II типа как продукт, содействующий снижению уровня сахара и борющийся с воспалением. Но и подсолнечное масло (нерафинированное) не уступает в своей пользе оливковому, считает медик.Кабанов рассказал, что в подсолнечном масле содержится много витаминов, включая витамин Е. Кроме того, оно является источником ценных жирных полиненасыщенных кислот омега-6. Оливковое масло – источник ммононенасыщенных жирных кислот омега-9. Вот почему в рационе эти масла должны чередоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кефир эффективно помогает укреплять иммунитет пожилым людям.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.