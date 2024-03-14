Уролог Королев: пристрастие к молочным продуктам может стать причиной камней в почках

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женщина пьет молоко

Врач-уролог Сергей Королев: большое количество молочных продуктов, употребляемых человеком, может довести до появления мочекаменной болезни.

Уролог Королев рассказал, почему в почках могут появиться камни. По словам врача, одной из причин патологии является пристрастие к молочным продуктам.

«Молочные продукты богаты кальцием. Этот химический элемент повышает вероятность камнеобразования», - поделился Королев с «Газетой.Ru».

Специалист добавил, что риск возникновения мочекаменной болезни повышают и такие особенности рациона, как обилие в нем белка, острых и кислых продуктов. Все это увеличивает кислотность мочи, тем самым провоцируя процесс камнеобразования.

Кроме того, проблема формирования в почках камней тесно связана с малоподвижностью – данной патологии, например, подвержены люди с сидячими профессиями. Королев уточнил, что вследствие малоподвижного образа жизни может нарушаться фосфорно-кальциевый обмен.

Также не стоит забывать, что почки являются органом, чувствительным к инфекциям, даже если они не затрагивают изначально мочевыводящую систему. Практически при любой инфекции, провоцирующей воспалительный процесс в организме, возникает риск того, что ее осложнением окажется развитие вторичного воспаления в мочевых путях, способного вызвать образование камня.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что о появлении болезни почек можно догадаться по ночному мочеиспусканию.

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Сергей Королев
Сергей Королев
Здоровье
врач-уролог высшей категории, кандидат медицинских наук
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Теги : вред молока, камни в почках, Сергей Королев
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Уролог Королев: пристрастие к молочным продуктам может стать причиной камней в почках