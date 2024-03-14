Уролог Королев: пристрастие к молочным продуктам может стать причиной камней в почках

«Молочные продукты богаты кальцием. Этот химический элемент повышает вероятность камнеобразования», - поделился Королев с « Газетой.Ru ».

Уролог Королев рассказал, почему в почках могут появиться камни. По словам врача, одной из причин патологии является пристрастие к молочным продуктам.Специалист добавил, что риск возникновения мочекаменной болезни повышают и такие особенности рациона, как обилие в нем белка, острых и кислых продуктов. Все это увеличивает кислотность мочи, тем самым провоцируя процесс камнеобразования.Кроме того, проблема формирования в почках камней тесно связана с малоподвижностью – данной патологии, например, подвержены люди с сидячими профессиями. Королев уточнил, что вследствие малоподвижного образа жизни может нарушаться фосфорно-кальциевый обмен.Также не стоит забывать, что почки являются органом, чувствительным к инфекциям, даже если они не затрагивают изначально мочевыводящую систему. Практически при любой инфекции, провоцирующей воспалительный процесс в организме, возникает риск того, что ее осложнением окажется развитие вторичного воспаления в мочевых путях, способного вызвать образование камня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что о появлении болезни почек можно догадаться по ночному мочеиспусканию

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