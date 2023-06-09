Уролог Башкатов: эти пять продуктов помогут предотвратить камни в почках

Уролог Башкатов отметил в беседе с «МедикФорум», что почки являются одним из наиболее важных органов тела, а камни в почках – одной из распространенных патологий парного органа. Многие люди начинают страдать от почечнокаменной болезни вследствие неправильного образа жизни и таких факторов, как недостаточное потребление чистой воды, чрезмерная кислотность мочи, накопление токсинов и отходов. Врач сообщил, что для поддержания здоровья почек важно время от времени проводить детоксикацию. Хорошим способом делать это является употребление некоторых продуктов и напитков.По словам Башкатова, следующие пять продуктов содействуют детоксу почек, который помогает предотвратить появление камней.Гранаты содержат большое количество калия – этот микроэлемент стимулирует вывод загрязнителей из организма, благодаря чему снижается риск формирования в почках камней.Лимонный сок богат антиоксидантами и кислотой, препятствующими появлению камней.Имеющиеся данные говорят, что яблочный уксус повышает уровень антиоксидантов в организме, снижает кровяное давление и помогает сбалансировать уровень сахара в крови. Он также содержит лимонную кислоту, помогающую растворять камни в почках.Благодаря потреблению богатой клетчаткой фасоли из почек эффективно удаляются отходы, что уменьшает вероятность образования камней.Арбуз является мягким мочегонным средством, помогает увлажнять и очищать почки. Он также богат ликопином – антиоксидантом, улучшающим состояние и функционирование сердечно-сосудистой системы. Хорошее кровоснабжение является одним из ключевых условий для сохранения здоровья почек.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как нужно мыть ранние ягоды, чтобы обезопасить их от нитратов.

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