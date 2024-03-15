Врач Лапа: молоко не перерабатывается в организме взрослых людей, нутрициолог Строков призвал пить козье молоко

«С 18 лет его вообще употреблять в минимальном количестве нужно. И творог — точно так же в минимальном количестве. Потому что не перерабатывает наш желудочно-кишечный тракт эти продукты. А мы с вами чуть что — йогурт выпили, кефир выпили и так далее. И считаем, что это просто прекрасно. На самом деле, ферментативная активность нашего организма становится меньше и, естественно, переработка — еще меньше», — пояснила эксперт.

"Взрослые также могут употреблять молоко в своем рационе питания, если они на него не аллергичны и не страдают лактозной непереносимостью. Молоко является источником важных питательных веществ, таких как белок, кальций, витамин D и другие микроэлементы, которые могут быть полезны для здоровья костей, зубов и общего здоровья", - говорит Строков специально для МедикФорум.

"Козье молоко обладает рядом пользы для здоровья благодаря своему составу и питательным свойствам".

Легкость усвоения : козье молоко обычно легче усваивается организмом, чем коровье, благодаря более мелким жировым каплям и высокому содержанию краткой цепи жирных кислот.

: козье молоко обычно легче усваивается организмом, чем коровье, благодаря более мелким жировым каплям и высокому содержанию краткой цепи жирных кислот. Натуральные пробиотики : козье молоко содержит естественные пробиотики, такие как лактобациллы и бифидобактерии, которые способствуют здоровому пищеварению и поддержанию баланса микрофлоры кишечника.

: козье молоко содержит естественные пробиотики, такие как лактобациллы и бифидобактерии, которые способствуют здоровому пищеварению и поддержанию баланса микрофлоры кишечника. Меньше лактозы : козье молоко содержит меньше лактозы, чем коровье молоко, что делает его более подходящим для людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к этому сахару.

: козье молоко содержит меньше лактозы, чем коровье молоко, что делает его более подходящим для людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью к этому сахару. Богатый минеральный состав : козье молоко богато минералами, такими как кальций, фосфор, калий и магний, которые необходимы для здоровья костей, мышц и нервной системы.

: козье молоко богато минералами, такими как кальций, фосфор, калий и магний, которые необходимы для здоровья костей, мышц и нервной системы. Больше витаминов : оно также содержит важные витамины, такие как витамин А, витамин В2 (рибофлавин) и витамин D, которые играют важную роль в общем здоровье и иммунной функции.

: оно также содержит важные витамины, такие как витамин А, витамин В2 (рибофлавин) и витамин D, которые играют важную роль в общем здоровье и иммунной функции. Меньше аллергенов : в сравнении с коровьим молоком, козье молоко реже вызывает аллергические реакции у людей, что делает его хорошим выбором для тех, кто страдает аллергией на коровьий белок.

: в сравнении с коровьим молоком, козье молоко реже вызывает аллергические реакции у людей, что делает его хорошим выбором для тех, кто страдает аллергией на коровьий белок. Полезно для кожи: козье молоко содержит компоненты, которые могут помочь улучшить состояние кожи благодаря своим увлажняющим и противовоспалительным свойствам.

Врач отметила, что внимательнее всего важно следить за рационом детей младше 12 лет, потому что у них еще не до конца сформирована иммунная система. Кроме того, контролировать свое питание стоит и пожилым людям, заключила Лапа.не разделяет такую категоричную позицию относительно молока.Однако при выборе молочных продуктов взрослым следует учитывать их пищевые предпочтения и потребности. Например, они могут предпочитать нежирные варианты молочных продуктов, такие как обезжиренное молоко, йогурт или творог, если они следят за потреблением жира. Также стоит обращать внимание на содержание добавок, таких как сахар или консерванты, в некоторых молочных продуктах.Ранее МедикФорум писал о вреде рафинированных углеводов на завтрак.

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