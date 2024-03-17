Хирург Викентьев рассказал о методах профилактики тромбообразования, кардиолог Варфоломеев назвал ключевые симптомы смертельного тромба
Как рассказал МК сосудистый хирург Максим Викентьев, под тромбами понимаются сгустки крови, которые накапливаются в любой части сердечно-сосудистой системы (сосуды, полости сердца).
Опасность заключается в том, что в любой момент часть тромба может выйти и попасть в аорту вместе с кровотоком — это вызывает инфаркт миокарда. Сгусток крови также может попасть в артерию головного мозга — в этом случае произойдет ишемический инсульт. Если он попадает в кишечник, развивается некроз его тканей, а если он проникает в сосуды конечностей, развивается гангрена. Сгусток крови, образующийся в венах ног, может привести к закупорке легочных артерий и смерти.
К сожалению, на начальных стадиях тромбоз протекает бессимптомно — не только сами пациенты, но даже врачи не могут заподозрить, что что-то не так.
Как отметил Викентьев, профилактика тромбоза полностью соответствует концепции здорового образа жизни: необходимо уделять должное время физической активности, чаще ходить и заниматься 30-минутными упражнениями не реже двух раз в неделю.
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум рассказал как определить, что в организме может образоваться тромб.
"Симптомы образования тромба могут различаться в зависимости от его местоположения и размера", - говорит Варфоломеев.
Однако существуют общие признаки, которые могут указывать на возможное образование тромба:
- Отек и болезненность: наблюдение отечности, боли или чувства тяжести в конечностях, особенно в ногах или руках, может быть признаком образования тромба.
- Повышенная температура: чувство тепла или повышение температуры в области образования тромба может быть признаком воспаления, вызванного тромбом.
- Покраснение кожи: область вокруг тромба может быть покрасненной или иметь более яркий оттенок кожи из-за воспаления.
- Боль или дискомфорт при прикосновении: чувство боли, дискомфорта или тяжести в области тромба при прикосновении или при движении может быть признаком его наличия.
- Ощущение тепла или пульсации: некоторые люди могут ощущать тепло или пульсацию в области тромба.
- Одышка и боль в груди: если тромб перемещается в легкие, это может вызвать одышку, боль в груди и быстрый пульс.
- Головная боль и изменения в зрении: в случае тромба в сосудах головного мозга симптомы могут включать головную боль, изменения в зрении, головокружение и нарушение координации движений.
- Боли в животе: тромбы в сосудах брюшной полости могут вызвать боли в животе, тошноту и рвоту.
- Синюшность или бледность кожи: в некоторых случаях кожа в области тромба может приобрести синюшный или бледный оттенок из-за нарушения кровообращения.
- Нарушение функций органов: в зависимости от местоположения тромба и его размера могут возникнуть различные симптомы, связанные с нарушением функций органов, к которым он примыкает.
"Важно помнить, что эти симптомы могут быть недостаточно характерными и могут быть связаны с другими заболеваниями. Если у вас возникают подозрения на образование тромба, важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - советует Варфоломеев.
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