Хирург Викентьев рассказал о методах профилактики тромбообразования, кардиолог Варфоломеев назвал ключевые симптомы смертельного тромба

118 Фото: https://unsplash.com/photos/a-red-blood-cell-in-a-blood-vessel-Vvj_PFLrmBQ
Хирург Викентьев рассказал о методах профилактики тромбообразования, кардиолог Варфоломеев назвал ключевые симптомы смертельного тромба


Как рассказал МК сосудистый хирург Максим Викентьев, под тромбами понимаются сгустки крови, которые накапливаются в любой части сердечно-сосудистой системы (сосуды, полости сердца).


Опасность заключается в том, что в любой момент часть тромба может выйти и попасть в аорту вместе с кровотоком — это вызывает инфаркт миокарда. Сгусток крови также может попасть в артерию головного мозга — в этом случае произойдет ишемический инсульт. Если он попадает в кишечник, развивается некроз его тканей, а если он проникает в сосуды конечностей, развивается гангрена. Сгусток крови, образующийся в венах ног, может привести к закупорке легочных артерий и смерти.

К сожалению, на начальных стадиях тромбоз протекает бессимптомно — не только сами пациенты, но даже врачи не могут заподозрить, что что-то не так.

Как отметил Викентьев, профилактика тромбоза полностью соответствует концепции здорового образа жизни: необходимо уделять должное время физической активности, чаще ходить и заниматься 30-минутными упражнениями не реже двух раз в неделю.

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум рассказал как определить, что в организме может образоваться тромб.

"Симптомы образования тромба могут различаться в зависимости от его местоположения и размера", - говорит Варфоломеев.


Однако существуют общие признаки, которые могут указывать на возможное образование тромба:
  • Отек и болезненность: наблюдение отечности, боли или чувства тяжести в конечностях, особенно в ногах или руках, может быть признаком образования тромба.
  • Повышенная температура: чувство тепла или повышение температуры в области образования тромба может быть признаком воспаления, вызванного тромбом.
  • Покраснение кожи: область вокруг тромба может быть покрасненной или иметь более яркий оттенок кожи из-за воспаления.
  • Боль или дискомфорт при прикосновении: чувство боли, дискомфорта или тяжести в области тромба при прикосновении или при движении может быть признаком его наличия.
  • Ощущение тепла или пульсации: некоторые люди могут ощущать тепло или пульсацию в области тромба.
  • Одышка и боль в груди: если тромб перемещается в легкие, это может вызвать одышку, боль в груди и быстрый пульс.
  • Головная боль и изменения в зрении: в случае тромба в сосудах головного мозга симптомы могут включать головную боль, изменения в зрении, головокружение и нарушение координации движений.
  • Боли в животе: тромбы в сосудах брюшной полости могут вызвать боли в животе, тошноту и рвоту.
  • Синюшность или бледность кожи: в некоторых случаях кожа в области тромба может приобрести синюшный или бледный оттенок из-за нарушения кровообращения.
  • Нарушение функций органов: в зависимости от местоположения тромба и его размера могут возникнуть различные симптомы, связанные с нарушением функций органов, к которым он примыкает.
"Важно помнить, что эти симптомы могут быть недостаточно характерными и могут быть связаны с другими заболеваниями. Если у вас возникают подозрения на образование тромба, важно немедленно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - советует Варфоломеев.


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