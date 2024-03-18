Врач Иванова: при диабете второго типа не нужно полностью отказываться от сладкого
Эндокринолог, диетолог Виктория Иванова рассказала, что из сладкого могут позволить себе диабетики.
Врач Иванова констатировала, что при диабете второго типа не нужно полностью отказываться от сладкого. Специалист отметила, что в рационе людей с этим диагнозом могут присутствовать сладкие изделия на фруктозе.
«При сахарном диабете второго типа нет необходимости полностью отказываться от сладостей, поскольку для людей с таким заболеванием производят специальные продукты на фруктозе – конфеты и мороженое, торты, печенье, а также пирожные без сахара с минимальным количеством животных жиров», - поделилась специалист с порталом NEWS.ru.
Иванова отметила, что некоторые сладости предпочтительнее в силу своей натуральности. Вот их список:
- Злаковые батончики;
- Зефир;
- Пастила на основе фруктов;
- Горький шоколад.
«Сахарозаменители тоже могут повышать уровень глюкозы в крови и влиять на содержание липопротеинов, что вредит сосудам», - предупредила медик.
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