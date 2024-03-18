Врач Иванова: при диабете второго типа не нужно полностью отказываться от сладкого

«При сахарном диабете второго типа нет необходимости полностью отказываться от сладостей, поскольку для людей с таким заболеванием производят специальные продукты на фруктозе – конфеты и мороженое, торты, печенье, а также пирожные без сахара с минимальным количеством животных жиров», - поделилась специалист с порталом NEWS.ru

Злаковые батончики;

Зефир;

Пастила на основе фруктов;

Горький шоколад.

«Сахарозаменители тоже могут повышать уровень глюкозы в крови и влиять на содержание липопротеинов, что вредит сосудам», - предупредила медик.

Врач Иванова констатировала, что при диабете второго типа не нужно полностью отказываться от сладкого. Специалист отметила, что в рационе людей с этим диагнозом могут присутствовать сладкие изделия на фруктозе.Иванова отметила, что некоторые сладости предпочтительнее в силу своей натуральности. Вот их список:Иванова подчеркнула, что любые виды сладкого должны употребляться строго умеренно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем в пост можно заменить мясо и молоко

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