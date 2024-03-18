Диетолог Денисова рассказала, чем в пост можно заменить мясо и молоко

«Например, соевое молоко считается адекватной заменой коровьему в пост — и по содержанию незаменимых аминокислот, и даже по содержанию кальция и витаминов», - уточнила Наталья Денисова.

Диетолог Денисова поделилась с aif.ru рекомендациями о том, как не навредить организму во время поста. Людям, которые привыкли употреблять кофе и другие напитки с молоком, она посоветовала обратить внимание на его растительные аналоги. Растительное молоко сегодня можно купить в любом супермаркете.Специалист добавила, что для восполнения кальция при отказе от коровьего молока в пост также будет полезным употребление тофу и кисломолочных напитков из растительного молока.Рассуждая о том, чем можно заменить мясо, диетолог заявила, что с этой целью приемлемо использование соевого изолята, соевого концентрата, текстурированного соевого белка. Денисова подчеркнула, что «соевое мясо», являющееся по сути текстурированным соевым белком, следует употреблять исключительно в натуральном виде. От таких продуктов, как постные колбасные изделия с соей в своем составе лучше отказаться. Их производство предусматривает применение многих искусственных добавок и гидрогенизированных жиров – эти компоненты нежелательны для организма.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов объяснил, при каких проблемах со здоровьем не следует поститься

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