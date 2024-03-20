Онколог Черемушкин: основными признаками рака являются снижение веса и слабость, врач Воробьев назвал еще 5 ключевых симптомов

"Как правило, на ранних стадиях болезнь может протекать бессимптомно. Вот почему крайне важно не пренебрегать походами к врачу. По статистике, каждый третий россиянин откладывает поход к специалисту при наличии признаков, схожих с признаками раковой опухоли", — пояснил врач.

"Начальная стадия рака часто характеризуется отсутствием явных симптомов или незначительными проявлениями, что делает ее трудной для диагностики", - говорит Воробьев.

"Важно отметить, что эти симптомы также могут быть связаны с другими состояниями или заболеваниями, поэтому если они у вас возникают, важно обратиться к врачу для диагностики и определения причины".

Специалист подчеркнул, что обычно онкология на ранних стадиях развивается без симптомов, поэтому в этом вопросе профилактика очень важна.Черемушкин рекомендовал уделять особое внимание органам, вероятность развития онкологии в которых, согласно статистике, находится на высоком уровне. Речь идет о коже, легких и кишечнике — все дело в том, что они первыми сталкиваются с негативными факторами окружающей среды.рассказал на какие еще симптомы следует обратить внимание.: появление болей или дискомфорта в определенной области тела, которые не исчезают после применения обычных методов облегчения боли, также может быть предупреждающим сигналом.: изменения в коже, появление новых родинок или ран, которые не заживают в течение длительного времени, могут быть признаками рака кожи или других типов рака.: постоянная тошнота, рвота, изменения в аппетите, расстройства пищеварения, а также боли в животе или дискомфорт могут быть признаками рака внутренних органов.: кровотечения из носа, кровавые выделения из прямой кишки, вагинальные кровотечения или кровь в моче могут быть признаками рака.: изменения в частоте мочеиспускания, внешнем виде мочи, изменения в кале (например, кровь в кале), могут указывать на проблемы в мочевыводящих путях или кишечнике, включая рак.Ранее МедикФорум писал о том, почему в кофе не следует добавлять молоко.

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