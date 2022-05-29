Самые вредные закуски к алкоголю: врач называет соленья и другие продукты
В комментарии врача-диетолога Михаила Гинзбурга прозвучало мнение о том, что многие традиционные у россиян закуски к алкоголю на самом деле в этом качестве очень вредны для здоровья.
Говоря о наиболее вредных закусках к спиртному, Гинзбург перечислил следующие виды.
- Газированные напитки.
- Сладости, выпечка.
- Значительно соленые продукты.
- Блюда, насыщенные специями.
«чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое воздействие на организм».
Мясные изделия, содержащие специи, ароматизаторы, усилители вкуса. Такой вариант закуски к спиртным напиткам меди также считает очень вредным. Сочетание данных продуктов с алкоголем становится очень серьезной нагрузкой для печени, пагубно действует на орган.
Сочетание соленых продуктов с алкоголем является особенно рискованным для людей, имеющих гипертонию, добавил Гинзбург.
В целом, убежден врач, полезнее жить без спиртного. Если оно все же употребляется, следует помнить
«алкоголь не следует выпивать на голодный желудок».
Перед выпивкой можно перекусить овощами, мясом, рыбой. Мнение диетолога опубликовал URA.Ru.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что Михаил Гинзбург поделился советами, какие продукты полезно употреблять на завтрак.
Михаил Гинзбург
ЗОЖ
врач-диетолог, доктор медицинских наук
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