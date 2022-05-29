Самые вредные закуски к алкоголю: врач называет соленья и другие продукты

Газированные напитки.

Сладости, выпечка.

Значительно соленые продукты.

Блюда, насыщенные специями.

«чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое воздействие на организм».

«алкоголь не следует выпивать на голодный желудок».