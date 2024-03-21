Терапевт Лаптев: одной из причин ощущения тяжести в ногах является варикоз

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тяжесть в ногах

Терапевт Юрий Лаптев: ощущение тяжести в ногах может возникать при варикозе и синдроме беспокойных ног.

Врач Лаптев поделился пояснением о том, что может скрываться за жалобами людей на тяжесть в ногах. Одной из причин такого ощущения терапевт назвал варикозное расширение вен (варикоз).

«Варикоз – это состояние, которое сопровождается нарушением кровотока и работы клапанов в сосудах ног. В таком случае кровь обратно к сердцу переносится недостаточно эффективно», - рассказал специалист порталу «Чемпионат».

Лаптев обратил внимание на то, что риск развития варикоза увеличивается при ношении неудобной обуви или обуви на высоком каблуке.

Кроме того, чувство тяжести в нижних конечностях часто возникает у людей, страдающих синдромом беспокойных ног. В случае этого неврологического нарушения во время сна или покоя возникает специфический дискомфорт, побуждающий постоянно шевелить ногами вплоть до состояния изнурения.

Также ощущением тяжести в ногах могут проявляться проблемы с кровообращением, которые в свою очередь бывают обусловлены сердечно-сосудистыми патологиями.

Избыточная масса тела – еще одна причина, объясняющая усталость и тяжесть, которые ощущаются в ногах.

«Лишний вес увеличивает риск развития заболеваний нижних конечностей. Также при сильном ожирении идет сильная нагрузка на сосуды ног», - предупредил врач-терапевт.

Он подчеркнул, что если чувство дискомфорта, тяжести, усталости, слабости в ногах возникает и не проходит, либо периодически возникает с новой силой, следует обращаться к медикам и выяснять причину такого состояния.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что посещение сауны может оказаться пусковым механизмом появления геморроя.

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Юрий Лаптев
Юрий Лаптев
Здоровье
врач-терапевт
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Теги : ноги, варикоз, Юрий Лаптев
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