Терапевт Лаптев: одной из причин ощущения тяжести в ногах является варикоз
Терапевт Юрий Лаптев: ощущение тяжести в ногах может возникать при варикозе и синдроме беспокойных ног.
Врач Лаптев поделился пояснением о том, что может скрываться за жалобами людей на тяжесть в ногах. Одной из причин такого ощущения терапевт назвал варикозное расширение вен (варикоз).
«Варикоз – это состояние, которое сопровождается нарушением кровотока и работы клапанов в сосудах ног. В таком случае кровь обратно к сердцу переносится недостаточно эффективно», - рассказал специалист порталу «Чемпионат».
Лаптев обратил внимание на то, что риск развития варикоза увеличивается при ношении неудобной обуви или обуви на высоком каблуке.
Кроме того, чувство тяжести в нижних конечностях часто возникает у людей, страдающих синдромом беспокойных ног. В случае этого неврологического нарушения во время сна или покоя возникает специфический дискомфорт, побуждающий постоянно шевелить ногами вплоть до состояния изнурения.
Также ощущением тяжести в ногах могут проявляться проблемы с кровообращением, которые в свою очередь бывают обусловлены сердечно-сосудистыми патологиями.
Избыточная масса тела – еще одна причина, объясняющая усталость и тяжесть, которые ощущаются в ногах.
«Лишний вес увеличивает риск развития заболеваний нижних конечностей. Также при сильном ожирении идет сильная нагрузка на сосуды ног», - предупредил врач-терапевт.
Он подчеркнул, что если чувство дискомфорта, тяжести, усталости, слабости в ногах возникает и не проходит, либо периодически возникает с новой силой, следует обращаться к медикам и выяснять причину такого состояния.
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Юрий Лаптев
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врач-терапевт
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