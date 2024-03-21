Терапевт Лаптев: одной из причин ощущения тяжести в ногах является варикоз

«Варикоз – это состояние, которое сопровождается нарушением кровотока и работы клапанов в сосудах ног. В таком случае кровь обратно к сердцу переносится недостаточно эффективно», - рассказал специалист порталу « Чемпионат ».

«Лишний вес увеличивает риск развития заболеваний нижних конечностей. Также при сильном ожирении идет сильная нагрузка на сосуды ног», - предупредил врач-терапевт.

Врач Лаптев поделился пояснением о том, что может скрываться за жалобами людей на тяжесть в ногах. Одной из причин такого ощущения терапевт назвал варикозное расширение вен (варикоз).Лаптев обратил внимание на то, что риск развития варикоза увеличивается при ношении неудобной обуви или обуви на высоком каблуке.Кроме того, чувство тяжести в нижних конечностях часто возникает у людей, страдающих синдромом беспокойных ног. В случае этого неврологического нарушения во время сна или покоя возникает специфический дискомфорт, побуждающий постоянно шевелить ногами вплоть до состояния изнурения.Также ощущением тяжести в ногах могут проявляться проблемы с кровообращением, которые в свою очередь бывают обусловлены сердечно-сосудистыми патологиями.Избыточная масса тела – еще одна причина, объясняющая усталость и тяжесть, которые ощущаются в ногах.Он подчеркнул, что если чувство дискомфорта, тяжести, усталости, слабости в ногах возникает и не проходит, либо периодически возникает с новой силой, следует обращаться к медикам и выяснять причину такого состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что посещение сауны может оказаться пусковым механизмом появления геморроя

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