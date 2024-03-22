Диетолог Мароги назвала способ избежать похмелья, терапевт Андреева рассказала как облегчить состояние, если его не удалось избежать

"Соблюдение этих рекомендаций поможет вам справиться с симптомами похмелья и чувствовать себя лучше", - говорит Андреева.

"Помимо воды, восстанавливайте электролитный баланс с помощью спортивных напитков, кокосовой воды или специальных растворов для восстановления электролитов".

"Если у вас болит голова или тело, вы можете принять лекарства от боли, такие как парацетамол или ибупрофен, следуя инструкции на упаковке", - советует Андреева.

Мароги убеждена: чтобы после употребления спиртного чувствовать себя хорошо, надо знать меру. Она уточнила, что относительно безопасной дозой для мужчин считаются две порции спиртного (20 граммов чистого алкоголя), для женщин — одна. Объем выше этих показателей вызовет похмелье, говорит диетолог, однако его интенсивность будет зависеть от индивидуальных особенностей организма.Мароги назвала два способа, которые помогают уменьшить выраженность симптомов похмелья.Первый — пить много воды вместе с алкоголем. По ее мнению, нужно выпивать примерно стакан воды на каждую порцию спиртного. Второй — не есть очень жирную пищу во время застолья. Диетолог объяснила, что сочетание жирного мяса и алкоголя излишне нагружает желудок и другие внутренние органы.как облегчить состояние, если похмелье уже наступило.Алкоголь действует диуретически, что может привести к обезвоживанию. Пейте много воды, чтобы восполнить жидкость в организме.Похмелье может сопровождаться понижением уровня сахара в крови. Употребляйте легкие закуски или фрукты, чтобы поднять уровень глюкозы.Отдых и сон помогут восстановиться организму. Постарайтесь выспаться, чтобы дать организму время восстановиться.Кофеин может усугубить симптомы похмелья, вызывая дополнительную дегидратацию. Лучше избегать кофе и чая в первый день после выпивки.Фрукты, овощи и зеленый чай могут помочь смягчить симптомы похмелья благодаря своему содержанию антиоксидантов.Первое время после похмелья старайтесь воздерживаться от употребления алкоголя, чтобы дать организму полностью восстановиться.Ранее МедикФорум писал об идеальных показателях артериального давления.

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