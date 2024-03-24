IJC: 4 чашки кофе в день снижают риск рака кишечника, онколог Воробьев рассказал, что кофе оказывает и отрицательное воздействие на ЖКТ

"Кофе может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на кишечник, в зависимости от конкретной ситуации и индивидуальных особенностей организма. Использовать кофе как профилактику рака я бы не стал", - говорит Воробьев.

Стимуляция перистальтики кишечника : кофе, особенно кофе с кофеином, может стимулировать деятельность кишечника и ускорить процесс пищеварения. Это может помочь предотвратить или облегчить запоры у некоторых людей.

: кофе, особенно кофе с кофеином, может стимулировать деятельность кишечника и ускорить процесс пищеварения. Это может помочь предотвратить или облегчить запоры у некоторых людей. Улучшение работы желчного пузыря : кофе может стимулировать сокращения желчного пузыря, что способствует выделению желчи и улучшает пищеварение жиров.

: кофе может стимулировать сокращения желчного пузыря, что способствует выделению желчи и улучшает пищеварение жиров. Антиоксиданты : кофе содержит антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которые могут иметь противовоспалительные свойства и помогать в защите клеток кишечника от повреждений.

: кофе содержит антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которые могут иметь противовоспалительные свойства и помогать в защите клеток кишечника от повреждений. Улучшение микробиоты кишечника: некоторые исследования показывают, что кофе может оказывать влияние на состав и разнообразие микробиоты кишечника, что может быть полезно для здоровья кишечника в целом.

Ирритация слизистой оболочки : кофе может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника у некоторых людей, особенно при употреблении на голодный желудок.

: кофе может вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника у некоторых людей, особенно при употреблении на голодный желудок. Увеличение кислотности желудочного сока : кофе стимулирует выделение желудочного сока, что может привести к увеличению кислотности в желудке и вызвать дискомфорт у людей с избыточной кислотностью или язвенными заболеваниями.

: кофе стимулирует выделение желудочного сока, что может привести к увеличению кислотности в желудке и вызвать дискомфорт у людей с избыточной кислотностью или язвенными заболеваниями. Диуретический эффект : кофе обладает диуретическим свойством, что может привести к увеличенной потребности в воде и потере электролитов, что может оказывать негативное воздействие на кишечник.

: кофе обладает диуретическим свойством, что может привести к увеличенной потребности в воде и потере электролитов, что может оказывать негативное воздействие на кишечник. Содержание кафейна: употребление большого количества кофеина может вызвать раздражение кишечника и усугубить симптомы синдрома раздраженного кишечника у некоторых людей.

"В целом, влияние кофе на кишечник может быть индивидуальным и зависит от множества факторов, включая здоровье кишечника, чувствительность к кофеину и общее состояние организма. Если у вас есть проблемы с кишечником или пищеварением, важно обсудить употребление кофе с вашим врачом", - советует Воробьев.

Авторы исследования проанализировали данные 1719 пациентов с колоректальным раком первой, второй и третьей стадии. Результаты показали, что потребление более четырех чашек кофе в день, по сравнению с менее чем двумя чашками, связано со снижением риска рецидива колоректального рака на 32%.Кроме того, было обнаружено, что связь между потреблением кофе и смертностью от всех причин имеет нелинейный характер. Наименьший риск смерти был отмечен при употреблении четырех чашек кофе в день.Однако ученые отмечают, что для полного понимания влияния кофе на прогноз рака кишечника необходимы дополнительные исследования. Результаты этого исследования могут послужить основой для дальнейших исследований в этой области.что еще можно предпринять, чтобы снизить риск рака.Ранее МедикФорум писал о вреде избыточного питья воды.

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