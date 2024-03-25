Репродуктолог Потапова: частые переохлаждения провоцируют раннюю менопаузу, врач Комарова назвала это слабым фактором





«Также на наступление ранней менопаузы влияют интоксикации: курение и алкоголь, работа с химическими вредностями, очень частые авиаперелеты, резкое изменение веса в позднем репродуктивном возрасте (колебания более 10-15 кг), работа по ночам с нарушением циркадных ритмов. Кроме того, климакс приближают частые переохлаждения, большое количество перенесенных урогенитальных инфекций и запущенные гинекологические заболевания», – сообщила Наталия Потапова.

"Ранняя менопауза может быть вызвана различными факторами, включая генетическую предрасположенность, хирургическое удаление яичников, химиотерапию, радиационную терапию, а также некоторые автоиммунные и эндокринные нарушения. Переохлаждение все-таки слабый фактор".

Факторы, способствующие ранней менопаузы

Генетическая предрасположенность: если ваша мать или близкие родственницы достигли менопаузы в раннем возрасте, есть повышенный риск раннего наступления менопаузы у вас.

если ваша мать или близкие родственницы достигли менопаузы в раннем возрасте, есть повышенный риск раннего наступления менопаузы у вас. Хирургическое удаление яичников: это может произойти из-за медицинских причин, таких как рак яичников или другие заболевания, или по причинам, не связанным с медициной.

это может произойти из-за медицинских причин, таких как рак яичников или другие заболевания, или по причинам, не связанным с медициной. Химиотерапия и радиационная терапия: лечение рака путем химиотерапии или радиационной терапии может повредить яичники и привести к преждевременной менопаузе.

лечение рака путем химиотерапии или радиационной терапии может повредить яичники и привести к преждевременной менопаузе. Автоиммунные нарушения: некоторые автоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, могут атаковать яичники и привести к преждевременной их недостаточности.

некоторые автоиммунные заболевания, такие как системная красная волчанка и ревматоидный артрит, могут атаковать яичники и привести к преждевременной их недостаточности. Эндокринные нарушения: некоторые эндокринные нарушения, такие как синдром поликистозных яичников (PCOS), могут сказываться на функционировании яичников и вызывать нарушения менструального цикла.

некоторые эндокринные нарушения, такие как синдром поликистозных яичников (PCOS), могут сказываться на функционировании яичников и вызывать нарушения менструального цикла. Другие факторы: курение, экспозиция к токсинам, питание и низкий вес тела также могут влиять на возраст начала менопаузы.

"Ранняя менопауза может оказать влияние на здоровье женщины, поэтому важно обратиться к врачу, если у вас возникают необычные симптомы или вопросы о вашем репродуктивном здоровье", - говорит Комарова.

По словам врача, к раннему климаксу ведут все заболевания, которые приводят к уменьшению объема здоровой ткани яичника и снижению выработки эстрогенов (среди них острые и хронические заболевания яичников, эндометриоз с формированием кистозных образований, ряд аутоиммунных заболеваний).какие еще факторы могут спровоцировать раннюю менопаузы.Ранее МедикФорум писал о вреде воды с лимоном и медом.

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