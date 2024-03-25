Врач Демьяновская: пробуждения по ночам могут быть вызваны проблемами с сердцем, невролог Алехина связала симптом с апноэ и нарколепсией

"Расстройства сна - это группа медицинских состояний, которые могут влиять на качество и количество сна у человека. Пробуждение среди ночи может быть симптомом одного из многочисленных расстройств сна", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Бессонница

"Это расстройство может быть временным или хроническим и может быть вызвано стрессом, тревожностью, депрессией или другими факторами".

Синдром беспокойных ног

Апноэ

"Это состояние, при котором дыхание прерывается на короткое время во время сна из-за блокировки дыхательных путей".

Нарколепсия

Синдром неконтролируемого движения во сне

Парасомнии

Нарушения циркадного ритма сна

"Лечение расстройств сна может варьироваться в зависимости от типа и причины расстройства. Оно может включать в себя изменения образа жизни, медикаменты или поведенческую терапию", - говорит Алехина.

Она отметила, что это состояние может быть вызвано внешними условиями:(в комнате слишком жарко или, наоборот, слишком холодно).Помимо этого причиной ночных пробуждений может быть— в этом случае органам желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы приходится усиленно работать, и это мешает отдыху, подчеркнула врач.Еще одна возможная причина ночных просыпаний, которую она назвала, — этоСильные переживания или повышенная тревожность провоцируют выработку адреналина и кортизола. Человек при этом не может качественно расслабиться, что препятствует переходу к глубокой фазе сна и может приводить к частым пробуждениям в течение ночи.Частое пробуждение, трудности с засыпанием или недостаточное качество сна могут быть признаками бессонницы.Это расстройство характеризуется необходимостью двигать ногами для снятия неприятных ощущений, таких как жжение, покалывание или дискомфорт, особенно в ногах, перед сном или во время сна.Это может привести к регулярным пробуждениям и недостаточному качеству сна.Характеризуется необъяснимой сонливостью в течение дня и частыми эпизодами внезапного засыпания, которые могут происходить в любое время дня, включая важные моменты.Это состояние, при котором человек делает резкие и непроизвольные движения во время сна, что может приводить к пробуждениям или нарушению сна.Это группа расстройств сна, которые включают в себя ночные кошмары, сомнамбулизм.Это состояния, при которых циркадные ритмы сна-бодрствования нарушены, что может привести к бессоннице ночью и сонливости в течение дня.Если у вас есть проблемы со сном, важно обратиться к врачу для диагностики и разработки индивидуального плана лечения.Ранее МедикФорум писал о вреде воды с лимоном и медом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.