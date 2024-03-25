Врач Демьяновская: пробуждения по ночам могут быть вызваны проблемами с сердцем, невролог Алехина связала симптом с апноэ и нарколепсией
Если человек время от времени просыпается посреди ночи, но затем быстро засыпает, а наутро чувствует себя отдохнувшим и продуктивным, это может быть вариантом нормы. Однако бывают случаи, когда ночные пробуждения указывают на некоторые патологии, требующие помощи специалиста, рассказала «Известиям» 25 марта врач-невролог «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.
Она отметила, что это состояние может быть вызвано внешними условиями: шумом, недостаточным затемнением в спальне, движениями партнера или некомфортной температурой (в комнате слишком жарко или, наоборот, слишком холодно).
Помимо этого причиной ночных пробуждений может быть привычка пить слишком много жидкости на ночь или плотно перекусывать перед сном — в этом случае органам желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы приходится усиленно работать, и это мешает отдыху, подчеркнула врач.
Еще одна возможная причина ночных просыпаний, которую она назвала, — это стресс. Сильные переживания или повышенная тревожность провоцируют выработку адреналина и кортизола. Человек при этом не может качественно расслабиться, что препятствует переходу к глубокой фазе сна и может приводить к частым пробуждениям в течение ночи.
"Расстройства сна - это группа медицинских состояний, которые могут влиять на качество и количество сна у человека. Пробуждение среди ночи может быть симптомом одного из многочисленных расстройств сна", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Врач-невролог назвала некоторые из наиболее распространенных расстройств сна:
Бессонница
Частое пробуждение, трудности с засыпанием или недостаточное качество сна могут быть признаками бессонницы.
"Это расстройство может быть временным или хроническим и может быть вызвано стрессом, тревожностью, депрессией или другими факторами".
Синдром беспокойных ног
Это расстройство характеризуется необходимостью двигать ногами для снятия неприятных ощущений, таких как жжение, покалывание или дискомфорт, особенно в ногах, перед сном или во время сна.
Апноэ
"Это состояние, при котором дыхание прерывается на короткое время во время сна из-за блокировки дыхательных путей".
Это может привести к регулярным пробуждениям и недостаточному качеству сна.
Нарколепсия
Характеризуется необъяснимой сонливостью в течение дня и частыми эпизодами внезапного засыпания, которые могут происходить в любое время дня, включая важные моменты.
Синдром неконтролируемого движения во сне
Это состояние, при котором человек делает резкие и непроизвольные движения во время сна, что может приводить к пробуждениям или нарушению сна.
Парасомнии
Это группа расстройств сна, которые включают в себя ночные кошмары, сомнамбулизм.
Нарушения циркадного ритма сна
Это состояния, при которых циркадные ритмы сна-бодрствования нарушены, что может привести к бессоннице ночью и сонливости в течение дня.
"Лечение расстройств сна может варьироваться в зависимости от типа и причины расстройства. Оно может включать в себя изменения образа жизни, медикаменты или поведенческую терапию", - говорит Алехина.
Если у вас есть проблемы со сном, важно обратиться к врачу для диагностики и разработки индивидуального плана лечения.
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