Онколог Беджанян: боль или дискомфорт в нижней левой части живота свойственны дивертикулезу

«Под дивертикулезом понимают состояние, когда в стенке толстой кишки или иных участках по всему кишечнику образуются выпячивания – дивертикулы. Далеко не всегда они вредны, могут быть и безопасными. Ситуация может принимать негативный характер, когда развиваются такие проблемы, как воспаление дивертикул, кровотечение или активизация инфекции», - рассказал врач aif.ru

«Боль или чувство дискомфорта в нижней части живота. Как правило, локализация отмечается слева снизу. Однако и справа тоже может быть, если дивертикулы развились в других частях кишечника, а не в толстом», - уточнил медик.

«Дивертикулез может сопровождаться общими симптомами интоксикации – слабостью, вялостью, усталостью. Важно при появлении симптомов не затягивать с обращением к врачу, так как осложнения патологии могут быть серьезными», - предостерег эксперт.

Онколог Беджанян констатировал, что дивертикулез является распространенной проблемой со здоровьем кишечникаГоворя о том, как можно заподозрить развитие подобной патологии, Аркадий Беджанян отметил: дивертикулезу свойственны боль или дискомфорт в нижней левой части живота.Он добавил, что при появлении выпячиваний в кишечнике человек становится подвержен избыточному газообразованию, которое также часто сопровождается выраженным дискомфортом, когда ощущается сильное и неприятное вздутие, распирание с необычным чувством давления в животе.Кроме того, может изменяться стул: человек начинает страдать как от диареи, так и от запора. При этом в стуле можно заметить присутствие крови.Еще один тревожный симптом – возникновение спазмов в разных отделах кишечника. Вдобавок меняется аппетит и происходит беспричинная (на первый взгляд) потеря веса.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие негативные изменения в состоянии самочувствия могут возникать из-за заражения глистами

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