Врач Констанденков: вызывать урчание в животе могут панкреатит и пищевая непереносимость

«Чаще всего урчание в животе является следствием голода, однако иногда оно возникает из-за аллергии, непереносимости определенных продуктов, болезней и даже стресса», - об этом Констанденков рассказал порталу « Доктор Питер ».

«Урчание может свидетельствовать о лактазной недостаточности, при которой у человека развивается непереносимость молока, или о целиакии – непереносимости глютена, белкового компонента злаковых культур», - предупредил врач Констанденков.

Врач Констанденков сообщил, что живот способен урчать из-за различных факторов, начиная от слишком долгих пауз между приемами пищи и заканчивая заболеваниями.В частности, уточнил медик, вызывать урчание в животе может панкреатит и другие патологии ЖКТ, затрагивающие не только поджелудочную железу, но и, например, печень или желчный пузырь, кишечник. Такими звуками проявляются хронический гастрит, гастродуоденит, холецистит, синдром раздраженного кишечника. Констанденков добавил, что урчащий живот бывает свойствен инфекциям желудочно-кишечного тракта: вирусной, бактериальной или паразитарной природы. Из-за воздействия этих инфекций прекращается нормальное переваривание пищи, нарушается перистальтика, что и ведет к появлению специфических звуков.Еще одна распространенная причина урчания в животе – пищевая непереносимостьКроме того, урчание может объясняться психоэмоциональными проблемами в виде выгорания, депрессии, сильных переживаний. Вдобавок его частыми провокаторами становятся еда на ходу и другие вредные пищевые привычки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими симптомами проявляется дивертикулез , при котором в кишечнике возникают выпячивания.

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