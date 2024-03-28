Врач Сидоркина рассказала, как выглядит мужчина, у которого дефицит тестостерона, эндокринолог Гуреева объяснила как восстановить гормональный фон

"После 50 лет у мужчин часто происходят изменения в гормональном балансе, связанные с естественным процессом старения. Восстановление гормонального баланса может помочь улучшить общее самочувствие и качество жизни".

"Это включает в себя овощи, фрукты, орехи, семена, рыбу и оливковое масло".

"Терапия может включать в себя прием препаратов или патчей с тестостероном, но ее назначение должно осуществляться под строгим наблюдением врача".

Снижение уровня гормона сразу сказывается на внешности. Так, у мужчины уменьшается мышечная масса, а жировая ткань в области живота, бёдер и ягодиц начинает увеличиваться. Также дефицит тестостерона может привести к снижению роста волос на теле, отёчности лица, сухости кожи и гинекомастии, то есть увеличению грудных желёз.Уровень гормона начинает естественным образом снижаться у мужчин в возрасте около 40 лет. Замедлить этот процесс можно, изменив свой образ жизни. Нужно правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, высыпаться.Вот несколько способов восстановления гормонального баланса у мужчин после 50 лет:Ведение здорового образа жизни, включая правильное питание, умеренную физическую активность, достаточный сон и отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, может помочь поддерживать гормональный баланс.Включение в рацион питания продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно тех, которые способствуют здоровью мужской железы, таких как цинк, селен и витамин D.Стресс может негативно влиять на гормональный баланс. Практика методов релаксации, таких как йога, медитация или глубокое дыхание, может помочь снизить уровень стресса и улучшить гормональный баланс.Важно регулярно обследоваться и общаться с врачом о любых изменениях в здоровье. Врач может провести анализы крови для оценки уровня гормонов, таких как тестостерон, и рекомендовать подходящее лечение, если это необходимо.В некоторых случаях врач может рекомендовать ТЗГТ для восстановления нормального уровня гормонов, особенно тестостерона, если его уровень снижен ниже нормы.Умеренные физические нагрузки, такие как силовые тренировки и аэробные упражнения, могут помочь стимулировать выработку гормонов и поддерживать здоровье мужской железы.Ранее МедикФорум писал о том как отличить простуду от болезни Лайма.

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