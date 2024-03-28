Врач Сидоркина рассказала, как выглядит мужчина, у которого дефицит тестостерона, эндокринолог Гуреева объяснила как восстановить гормональный фон
Тестостерон является основным мужским половым гормоном, который отвечает за формирование вторичных половых признаков, а также способствует уменьшению жировой массы и наращиванию мышц. Врач-эндокринолог клиники «Инвитро» Юлия Сидоркина рассказала, как выглядит мужчина с дефицитом тестостерона.
Снижение уровня гормона сразу сказывается на внешности. Так, у мужчины уменьшается мышечная масса, а жировая ткань в области живота, бёдер и ягодиц начинает увеличиваться. Также дефицит тестостерона может привести к снижению роста волос на теле, отёчности лица, сухости кожи и гинекомастии, то есть увеличению грудных желёз.
Уровень гормона начинает естественным образом снижаться у мужчин в возрасте около 40 лет. Замедлить этот процесс можно, изменив свой образ жизни. Нужно правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек, высыпаться.
"После 50 лет у мужчин часто происходят изменения в гормональном балансе, связанные с естественным процессом старения. Восстановление гормонального баланса может помочь улучшить общее самочувствие и качество жизни".
Вот несколько способов восстановления гормонального баланса у мужчин после 50 лет:
Здоровый образ жизни
Ведение здорового образа жизни, включая правильное питание, умеренную физическую активность, достаточный сон и отказ от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя, может помочь поддерживать гормональный баланс.
Питание
Включение в рацион питания продуктов, богатых витаминами и минералами, особенно тех, которые способствуют здоровью мужской железы, таких как цинк, селен и витамин D.
"Это включает в себя овощи, фрукты, орехи, семена, рыбу и оливковое масло".
Управление стрессом
Стресс может негативно влиять на гормональный баланс. Практика методов релаксации, таких как йога, медитация или глубокое дыхание, может помочь снизить уровень стресса и улучшить гормональный баланс.
Медицинский осмотр и консультация
Важно регулярно обследоваться и общаться с врачом о любых изменениях в здоровье. Врач может провести анализы крови для оценки уровня гормонов, таких как тестостерон, и рекомендовать подходящее лечение, если это необходимо.
Терапия заместительной гормонотерапии (ТЗГТ)
В некоторых случаях врач может рекомендовать ТЗГТ для восстановления нормального уровня гормонов, особенно тестостерона, если его уровень снижен ниже нормы.
"Терапия может включать в себя прием препаратов или патчей с тестостероном, но ее назначение должно осуществляться под строгим наблюдением врача".
Регулярные физические нагрузки
Умеренные физические нагрузки, такие как силовые тренировки и аэробные упражнения, могут помочь стимулировать выработку гормонов и поддерживать здоровье мужской железы.
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