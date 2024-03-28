Эндокринолог: как по внешнему виду определить, что у мужчины мало тестостерона

Дефицит мужского гормона сразу сказывается на внешности. Во-первых, у мужчины с дефицитом этого гормона мышечная масса уменьшается, а жировая ткань, напротив, увеличивается. Жир откладывается в области живота, бёдер и ягодиц. Возможна гинекомастия, увеличение грудных желез.Во-вторых, дефицит тестостерона способствует уменьшению роста волос. У мужчин отекает лицо, кожа становится сухой.Уровень гормонаначинает образом снижаться в возрасте около 40 лет. Замедлитьэтот процесс можно, изменивсвой образ жизни, подчеркнула врач.Функции тестостерона. Тестостерон отвечает за развитие мужских половых признаков, таких как голос, рост волос на лице и теле, развитие мышц и костей. Он также влияет на сексуальную функцию, настроение, энергию и общее здоровье.Нормальный уровень тестостерона. Уровень тестостерона может варьироваться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. Обычно он находится в диапазоне от 300 до 1000 нанограммов на децилитр крови.Симптомы низкого уровня тестостерона. Низкий уровень тестостерона может проявляться различными симптомами, включая снижение сексуального желания, эректильную дисфункцию, утомляемость, депрессию, снижение мышечной массы и силы, увеличение жировой ткани и нарушение сна.Повышение уровня тестостерона. Врач может рекомендовать провести тесты и, при необходимости, предложить методы повышения уровня тестостерона, такие как изменение образа жизни, лекарственные препараты или гормональная заместительная терапия.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.