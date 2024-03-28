Эндокринолог: как по внешнему виду определить, что у мужчины мало тестостерона
Тестостерон, основной мужской половой гормон, способствует уменьшению жировой массы и наращиванию мышц. Врач-эндокринолог Юлия Сидоркина рассказала, как выглядит мужчина, у которого тестостерон в дефиците.
Дефицит мужского гормона сразу сказывается на внешности. Во-первых, у мужчины с дефицитом этого гормона мышечная масса уменьшается, а жировая ткань, напротив, увеличивается. Жир откладывается в области живота, бёдер и ягодиц. Возможна гинекомастия, увеличение грудных желез.
Во-вторых, дефицит тестостерона способствует уменьшению роста волос. У мужчин отекает лицо, кожа становится сухой.
Уровень гормонаначинает образом снижаться в возрасте около 40 лет. Замедлитьэтот процесс можно, изменивсвой образ жизни, подчеркнула врач.
Несколько фактов о мужском гормоне:
Функции тестостерона. Тестостерон отвечает за развитие мужских половых признаков, таких как голос, рост волос на лице и теле, развитие мышц и костей. Он также влияет на сексуальную функцию, настроение, энергию и общее здоровье.
Нормальный уровень тестостерона. Уровень тестостерона может варьироваться в зависимости от возраста и индивидуальных особенностей. Обычно он находится в диапазоне от 300 до 1000 нанограммов на децилитр крови.
Симптомы низкого уровня тестостерона. Низкий уровень тестостерона может проявляться различными симптомами, включая снижение сексуального желания, эректильную дисфункцию, утомляемость, депрессию, снижение мышечной массы и силы, увеличение жировой ткани и нарушение сна.
Повышение уровня тестостерона. Врач может рекомендовать провести тесты и, при необходимости, предложить методы повышения уровня тестостерона, такие как изменение образа жизни, лекарственные препараты или гормональная заместительная терапия.
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