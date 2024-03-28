Врач Бережная: панические атаки могут говорить о болезнях эндокринной и сердечно-сосудистой системы

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нервное напряжение

Врач общей практики Марина Бережная посоветовала при панических атаках обращаться к врачу и проверяться на возможные заболевания.

Врач Бережная предупредила, что приступы паники могут активизироваться весной, поскольку организм в это время года может испытывать нехватку многих витаминов и других питательных веществ, которые он не получал зимой из-за отсутствия солнца и свежей растительной пищи.

«Весной у людей часто наблюдаются раздражительность и необъяснимая тревога, максимальным проявлением которой может стать паническая атака», - констатировала медик.

Врач Бережная перечислила основные симптомы панической атаки:
  • Учащенное сердцебиение;
  • Одышка, ощущение удушья;
  • Плохое самочувствие;
  • Боли разной локализации;
  • Выраженная тревога, безотчетный страх, боязнь смерти без объяснимых причин;
  • Дискомфортное ощущение в груди, животе.
«Паническая атака может начаться даже при отсутствии значимых внешних раздражителей или стресса и продлиться до нескольких часов», - уточнила специалист.

Врач обратила внимание на то, что подобные приступы паники могут говорить о болезнях эндокринной и сердечно-сосудистой системы, поэтому с ними не нужно бороться самому – вместо этого следует обязательно обращаться к специалистам. Без адекватной терапии обостренные состояния паники могут серьезно снизить качество жизни, негативно повлиять на отношения и на возможность работать.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Марина Бережная
Марина Бережная
Здоровье
врач общей практики
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Теги : панические атаки, признаки болезней, Марина Бережная