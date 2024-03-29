Диетологи: употребление сала способно сжигать жир, врач Пономарева рассказала сколько его можно есть, чтобы не навредить

"Сало - это жирное мясо свинины, которое часто ассоциируется с русской кухней и традиционными блюдами. Однако важно соблюдать норму. Если человек следует стандартной диете из примерно 2000 калорий в день, то потребление насыщенных жиров не должно превышать 22 г в день (10% от 2000 калорий). Это означает, что в течение недели общее потребление сала не должно превышать 154 граммов", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Сало содержит витамины растворимые в жире, такие как витамин А, D и E, а также минералы, такие как цинк и селен. Эти питательные вещества играют важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения, иммунитета и других органов".

"Употребление сала в разумных количествах может способствовать здоровью кожи и снижать риск развития проблем с кожей".

Сало содержит большое количество насыщенных жиров, которые могут улучшить работу сердца и сосудов при правильном употреблении, сообщаетТакже в его составе присутствуют жирорастворимые витамины A, D, E, K, которые необходимы для нормального функционирования организма. Эксперты отмечают, что сало — это источник энергии, который способствует длительному чувству насыщения, что в свою очередь может помочь контролировать аппетит и общее потребление калорий в течение дня.Пономарева назвала еще ряд полезных свойств сала:Сало богато жирами, которые являются высокоэнергетическими питательными веществами. Жиры содержат 9 калорий на грамм, что делает сало эффективным источником энергии для организма.Жиры в сале могут помочь удовлетворить чувство голода и продлить чувство сытости после приема пищи. Умеренное употребление сала может помочь контролировать аппетит и предотвращать переедание.Витамин Е, содержащийся в сале, является антиоксидантом, который помогает защищать кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами.Несмотря на то, что сало содержит насыщенные жиры, в нем также присутствуют некоторые полезные моно- и полиненасыщенные жиры, такие как омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Эти жиры могут помочь снизить уровень вредного холестерина в крови и поддерживать здоровье сердца.Однако важно помнить, что сало следует употреблять с умеренностью, так как оно является высококалорийным продуктом и может повышать уровень холестерина в крови при чрезмерном потреблении.Ранее МедикФорум писал о том, почему полезно есть яблоки каждый день.

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