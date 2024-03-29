Врач Семирядов: белок, клетчатка, кофе и зеленый чай помогут быстро похудеть к лету, эндокринолог Гуреева рассказала как наладить режим

"Вероятно, первый совет, который вы получите от диетолога или тренера, когда придете к ним с запросом "хочу худеть", будет увеличить потребление белковых продуктов. К ним относятся: мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые", - отмечает Семирядов.

Снижение калорийности

"Чтобы снизить вес, необходимо создать дефицит калорий, что часто достигается путем контроля размеров порций и выбора более низкокалорийных продуктов. Это может включать в себя уменьшение потребления сладостей, жирной пищи и других продуктов с высоким содержанием калорий".





Интервальное голодание

"Некоторым может подойти интервальное голодание. Но только после консультации с врачом".

Разумеется, не обходится без поиска "волшебной таблетки", чтобы похудеть как можно быстрее.О том, как скинуть вес к лету без вреда для вашего здоровья,Основой для похудения в большинстве случаев для человека является потребление продуктовкак наладить правильный пищевой режим.Этот метод основан на принципе потребления меньшего количества калорий, чем ваш организм тратит за счет ежедневных функций и физической активности.Основные компоненты сбалансированного питания включают в себя фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Это помогает поддерживать чувство сытости, предотвращать дефицит питательных веществ и обеспечивать энергию для активного образа жизни.Этот метод предполагает периодические периоды голодания, в течение которых вы ограничиваете время приема пищи, а затем следуете обычному рациону. Популярные варианты интервального голодания включают 16/8 метод (16 часов голодания, 8 часов окно приема пищи) или 5:2 метод (пять дней обычного питания, два дня с очень низким потреблением калорий).Это может помочь контролировать аппетит, улучшить общее здоровье и стимулировать потерю веса. Выбор подходящего метода зависит от ваших индивидуальных предпочтений, образа жизни и здоровья. Перед принятием решения о диете или изменении образа жизни рекомендуется обсудить его с врачом или диетологом.Ранее МедикФорум писал о способности тофу продлевать жизнь.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.