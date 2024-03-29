Врач Семирядов: белок, клетчатка, кофе и зеленый чай помогут быстро похудеть к лету, эндокринолог Гуреева рассказала как наладить режим
Большинство из нас живет в северном полушарии, и смена времен года накладывает свой отпечаток на нашу жизнь. Зимой, в новогодние праздники, многие из нас, сами того не замечая, набирают вес, а когда наступает весна, резко вспоминают, что пора бы начать заранее готовиться к пляжному сезону, скинув то, что мы накопили зимой.
Разумеется, не обходится без поиска "волшебной таблетки", чтобы похудеть как можно быстрее.
О том, как скинуть вес к лету без вреда для вашего здоровья, рассказал "Российской газете" Дмитрий Семирядов, превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам.
"Вероятно, первый совет, который вы получите от диетолога или тренера, когда придете к ним с запросом "хочу худеть", будет увеличить потребление белковых продуктов. К ним относятся: мясо, птица, рыба, яйца, творог, бобовые", - отмечает Семирядов.
Основой для похудения в большинстве случаев для человека является потребление продуктов с высоким содержанием клетчатки, а также кофе и чай.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум как наладить правильный пищевой режим.
Снижение калорийности
Этот метод основан на принципе потребления меньшего количества калорий, чем ваш организм тратит за счет ежедневных функций и физической активности.
"Чтобы снизить вес, необходимо создать дефицит калорий, что часто достигается путем контроля размеров порций и выбора более низкокалорийных продуктов. Это может включать в себя уменьшение потребления сладостей, жирной пищи и других продуктов с высоким содержанием калорий".
Основные компоненты сбалансированного питания включают в себя фрукты, овощи, белки, здоровые жиры и углеводы. Это помогает поддерживать чувство сытости, предотвращать дефицит питательных веществ и обеспечивать энергию для активного образа жизни.
Интервальное голодание
"Некоторым может подойти интервальное голодание. Но только после консультации с врачом".
Этот метод предполагает периодические периоды голодания, в течение которых вы ограничиваете время приема пищи, а затем следуете обычному рациону. Популярные варианты интервального голодания включают 16/8 метод (16 часов голодания, 8 часов окно приема пищи) или 5:2 метод (пять дней обычного питания, два дня с очень низким потреблением калорий).
Это может помочь контролировать аппетит, улучшить общее здоровье и стимулировать потерю веса. Выбор подходящего метода зависит от ваших индивидуальных предпочтений, образа жизни и здоровья. Перед принятием решения о диете или изменении образа жизни рекомендуется обсудить его с врачом или диетологом.
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