Диетолог Нанавати назвала 3 продукта, которые помогут женщинам пережить менопаузу, врач Гуреева советует добавить еще 6 важных нутриентов
Менопауза — важный период в жизни женщины, который обычно приходится на возраст от 40 до 50 лет. Однако диетолог Крутика Нанавати назвала продукты, которые нужно включить в рацион, чтобы уменьшить риск набора веса и облегчить симптомы, связанные с климаксом.
Рыба, богатая омега-3
"Омега-3, содержащиеся в такой рыбе, как лосось, скумбрия и сардины, помогают женщинам старше 40 контролировать вес во время менопаузы. Улучшаются обмен веществ и сжигание жира, а также рыба помогает поддерживать здоровье сердца и когнитивные функции", — объяснила диетолог Нанавати.
Листовая зелень
Листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту кале и мангольд, богаты витаминами и минералами. Высокое содержание клетчатки в них помогает поддерживать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Кроме того, противовоспалительные фитонутриенты, содержащиеся в листовой зелени, помогают стабилизировать уровень гормонов и инсулина, — пояснила специалист.
Цельнозерновые продукты
Включив цельные зерна в рацион, женщины могут стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум, какие добавки помогут облегчить состояние.
"После наступления менопаузы многие женщины сталкиваются с изменениями в организме, которые могут потребовать дополнительных питательных веществ", - говорит Гуреева.
Вот несколько важных добавок, которые могут быть полезны:
Кальций и витамин D
Кальций важен для поддержания костей, особенно в период после менопаузы, когда риск развития остеопороза возрастает. Витамин D помогает усваивать кальций. Эти два питательных вещества часто принимаются вместе для поддержания костного здоровья.
Магний
Магний помогает регулировать уровень кальция в организме и играет роль в метаболических процессах. Он также может помочь смягчить симптомы менопаузы, такие как бессонница, раздражительность и нервозность.
Изофлавоны сои
"Изофлавоны сои являются растительными эстрогенами, которые могут помочь уменьшить симптомы менопаузы, такие как приливы жара и потливость".
Биотин
Биотин, или витамин B7, важен для здоровья кожи, волос и ногтей, что может быть особенно полезно после менопаузы, когда возможны изменения в коже и волосах.
Пробиотики
Пробиотики могут помочь поддержать здоровье кишечника и иммунитет, что особенно важно во время менопаузы, когда может возникнуть дисбиоз кишечника и снижение иммунной функции.
Прежде чем принимать какие-либо добавки, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они подходят вам и не противопоказаны в вашей конкретной ситуации.
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