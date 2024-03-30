Диетолог Нанавати назвала 3 продукта, которые помогут женщинам пережить менопаузу, врач Гуреева советует добавить еще 6 важных нутриентов

Рыба, богатая омега-3

"Омега-3, содержащиеся в такой рыбе, как лосось, скумбрия и сардины, помогают женщинам старше 40 контролировать вес во время менопаузы. Улучшаются обмен веществ и сжигание жира, а также рыба помогает поддерживать здоровье сердца и когнитивные функции", — объяснила диетолог Нанавати.

Листовая зелень

Цельнозерновые продукты

"После наступления менопаузы многие женщины сталкиваются с изменениями в организме, которые могут потребовать дополнительных питательных веществ", - говорит Гуреева.

"Изофлавоны сои являются растительными эстрогенами, которые могут помочь уменьшить симптомы менопаузы, такие как приливы жара и потливость".

Листовые зеленые овощи, включая шпинат, капусту кале и мангольд, богаты витаминами и минералами. Высокое содержание клетчатки в них помогает поддерживать чувство сытости, снижая вероятность переедания. Кроме того, противовоспалительные фитонутриенты, содержащиеся в листовой зелени, помогают стабилизировать уровень гормонов и инсулина, — пояснила специалист.Включив цельные зерна в рацион, женщины могут стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать здоровье пищеварительной системы.какие добавки помогут облегчить состояние.Кальций важен для поддержания костей, особенно в период после менопаузы, когда риск развития остеопороза возрастает. Витамин D помогает усваивать кальций. Эти два питательных вещества часто принимаются вместе для поддержания костного здоровья.Магний помогает регулировать уровень кальция в организме и играет роль в метаболических процессах. Он также может помочь смягчить симптомы менопаузы, такие как бессонница, раздражительность и нервозность.Биотин, или витамин B7, важен для здоровья кожи, волос и ногтей, что может быть особенно полезно после менопаузы, когда возможны изменения в коже и волосах.Пробиотики могут помочь поддержать здоровье кишечника и иммунитет, что особенно важно во время менопаузы, когда может возникнуть дисбиоз кишечника и снижение иммунной функции.Прежде чем принимать какие-либо добавки, важно проконсультироваться с врачом, чтобы убедиться, что они подходят вам и не противопоказаны в вашей конкретной ситуации.Ранее МедикФорум писал о симптомах анемии.

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