Врач Малышева: временный отказ от мяса приводит к позитивным результатам, врач Захарова рассказала какое мясо самое полезное для здоровья
Временный отказ от мяса, например во время церковного поста, приводит к позитивным результатам, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Ее соведущий врач Михаил Коновалов объяснил, что это приводит к снижению артериального давления, веса и «плохого» холестерина.
При этом врач уточнил, что к позитивным результатам отказ от мяса приводит, если у человека нет болезней, дефицита витаминов и микроэлементов. Также важно во время этого процесса употреблять в пищу овощи и фрукты.
Однако при полном отказе от мяса человек получает больше количество проблем, говорит врач-иммунолог Андрей Продеус. Из-за того, что организму не поступает белок, тело теряет мышечную массу, уменьшается и количество белков крови, кости не получают необходимого строительного материала, нарушается пищеварение, страдает иммунитет.
Постоянный отказ от мяса также приводит к дефициту железа, потому что из мяса мы получаем основное количество гемового железа, которое усваивается. Растительное железо практически не усваивается, поэтому будут риски анемии, особенно у детей. Не будет витамина В12, который обеспечивает кроветворение и работу нервной системы, — добавил Продеус.
Врач общей практики Татьяна Захарова рассказал специально для МедикФорум какое мясо выбирать, чтобы его употребление не привело к негативным последствиям для здоровья.
"Самым полезным и не вызывающим повышения уровня холестерина мясом считается мясо птицы без кожи, такое как курица или индейка. Мясо птицы, особенно без кожи, обычно содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с другими видами мяса, такими как говядина или свинина. Насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Захарова.
Также белое мясо птицы имеет следующие преимущества:
Богатое белком: мясо птицы является отличным источником высококачественного белка, который не только помогает насыщаться, но и способствует укреплению мышц и поддержанию здорового обмена веществ.
Большое количество микронутриентов: курица и индейка содержат различные важные микронутриенты, такие как железо, цинк, селен и витамин B12, которые необходимы для здоровья.
Более легкое усваивание: мясо птицы, особенно без кожи, обычно легче усваивается организмом, что может способствовать лучшему пищеварению и общему здоровью.
"Важно помнить, что способ приготовления также имеет значение. Жаркая или вареная курица или индейка без кожи предпочтительнее, чем жареная или обработанная в масле, чтобы избежать лишних жиров и калорий".
Однако даже мясо птицы следует употреблять в разумных количествах в рамках сбалансированной диеты, чтобы избежать избытка насыщенных жиров и калорий. Рекомендуется также включать в рацион другие источники белка, такие как рыба, морепродукты, бобы, орехи и семена.
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