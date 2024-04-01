Врач Малышева: временный отказ от мяса приводит к позитивным результатам, врач Захарова рассказала какое мясо самое полезное для здоровья

"Самым полезным и не вызывающим повышения уровня холестерина мясом считается мясо птицы без кожи, такое как курица или индейка. Мясо птицы, особенно без кожи, обычно содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с другими видами мяса, такими как говядина или свинина. Насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина в крови и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний", - говорит Захарова.

"Важно помнить, что способ приготовления также имеет значение. Жаркая или вареная курица или индейка без кожи предпочтительнее, чем жареная или обработанная в масле, чтобы избежать лишних жиров и калорий".

При этом врач уточнил, что кТакже важно во время этого процессаОднако при полном отказе от мяса человек получает больше количество проблем, говорит врач-иммунолог Андрей Продеус. Из-за того, что организму не поступает белок, тело теряет мышечную массу, уменьшается и количество белков крови, кости не получают необходимого строительного материала, нарушается пищеварение, страдает иммунитет.Постоянный отказ от мяса также приводит к дефициту железа, потому что из мяса мы получаем основное количество гемового железа, которое усваивается. Растительное железо практически не усваивается, поэтому будут риски анемии, особенно у детей. Не будет витамина В12, который обеспечивает кроветворение и работу нервной системы, — добавил Продеус.какое мясо выбирать, чтобы его употребление не привело к негативным последствиям для здоровья.: мясо птицы является отличным источником высококачественного белка, который не только помогает насыщаться, но и способствует укреплению мышц и поддержанию здорового обмена веществ.: курица и индейка содержат различные важные микронутриенты, такие как железо, цинк, селен и витамин B12, которые необходимы для здоровья.: мясо птицы, особенно без кожи, обычно легче усваивается организмом, что может способствовать лучшему пищеварению и общему здоровью.Однако даже мясо птицы следует употреблять в разумных количествах в рамках сбалансированной диеты, чтобы избежать избытка насыщенных жиров и калорий. Рекомендуется также включать в рацион другие источники белка, такие как рыба, морепродукты, бобы, орехи и семена.Ранее МедикФорум писал о раздражительности как симптоме анемии.

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