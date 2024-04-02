Врач Ужевко назвала быструю потерю веса ошибкой худеющих к лету людей

«Оптимальным темпом снижения массы тела за месяц считается: для мужчин — 1,0–3,5 кг, а для женщин — 0,8–3,0 кг», - поделилась специалист.

«При резком похудении нередко потерянные килограммы впоследствии быстро возвращаются, так как организм будет накапливать жиры на случай возможного недостатка в питании в будущем», - предупредила Светлана Ужевко.

Врач Ужевко назвала в беседе с « Известиями » ошибки худеющих к лету людей. Она отметила, что многим хочется добиться заметных результатов как можно быстрее, однако похудение не должно быть быстрым.Врач подчеркнула, что быстрое похудение может оказаться для организма стрессом. Реакцией на него может стать в том числе замедление метаболизма жира, служащего источником питания. В этом случае человек может терять вес за счет уменьшения мышечной ткани, что очень вредно.Медик добавила, что резкое снижение калорийности суточного рациона в попытках похудеть к лету тоже недопустима. Подобное ограничение может спровоцировать сильный дискомфорт, недомогание, слабость. Эксперт заявила, что наиболее правильно заниматься похудением под наблюдением врача, добиваясь постепенного и плавного веса за счет адекватной коррекции рациона и приемлемых, а не чрезмерных физических нагрузок.Ужевко обратила внимание на то, что похудение не должно наносить вреда организму, поэтому прежде чем предпринимать попытки снизить вес, следует убедиться в отсутствии серьезных проблем со здоровьем, пройти хотя бы минимальное обследование.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что привычка пропускать завтрак негативно сказывается на здоровье

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