Врач Раджана: замораживание и поджаривание делает хлеб полезнее, терапевт Андреева призвала есть хлеб с клетчаткой и семечками
По мнению сотрудника национальной службы здравоохранения Великобритании — доктора Карана Раджана, замораживание и поджаривание фабричного белого хлеба снижает его гликемический индекс — способность быстро повышать уровень сахара в крови. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что гликемический индекс (или ГИ) — это термин, используемый для описания того, насколько быстро углеводы в различных продуктах поднимают уровень сахара в крови. Пища с низким ГИ медленно высвобождает глюкозу в кровь. Это способствует более длительному ощущению сытости.
По словам врача, замораживание белого хлеба с последующим нагреванием (например, поджариванием в тостере) снижает его гликемический индекс в два раза. Так происходит потому, что в ходе такой обработки образуется больше ретроградированного крахмала. Это форма устойчивого крахмала, который не полностью усваивается организмом и действует как клетчатка — перерабатывается полезными кишечными бактериями.
Благодаря ретроградированному крахмалу в составе хлеб медленнее переваривается, что обеспечивает лучшее насыщение после его употребления и позволяет избежать скачков сахара в крови.
"Ретроградированный крахмал - это процесс изменения структуры крахмала под воздействием тепла, а затем охлаждения. При нагревании крахмал гелируется, то есть становится более вязким и липким. Затем, при охлаждении, часть гелированного крахмала ретроградирует, то есть возвращается к своему исходному состоянию. Этот процесс приводит к образованию более устойчивых кристаллических структур", - подтверждает врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Андреева призвала не концентрироваться на гликемическом индексе хлеба, а призвала выбирать хлеб с высоким содержанием клетчатки.
"Замороженный, поджаренный на масле белый хлеб, несмотря на более низкий гликемический индекс, не является полезным для здоровья продуктом. Лучше выбирайте хлеб с высоким содержанием клетчатки, с семечками, отрубями и орехами".
Хлеб с высоким содержанием клетчатки включает разнообразные виды, такие как:
- Цельнозерновой хлеб - изготавливается из муки, полученной из цельных зерен, включая оболочки зерен, которые содержат значительное количество клетчатки.
- Ржаной хлеб - ржаная мука содержит большое количество клетчатки, поэтому ржаной хлеб также является хорошим источником клетчатки.
- Хлеб с добавлением семян - семена, такие как льняное семя, чиа или подсолнечник, добавляются в тесто, что повышает содержание клетчатки в хлебе.
- Многозерновой хлеб - содержит смесь различных зерен, таких как пшеница, рожь, овес, ячмень и другие, что также увеличивает содержание клетчатки.
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