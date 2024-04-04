Врач Тананакина предупредила о вреде витамина С при неправильном приеме или избытке

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прием витаминов

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: неправильный прием витамина С может ухудшить самочувствие, вызвать неприятные симптомы.

Врач Тананакина предупредила в комментарии «Известиям» о вреде витамина С при неправильном приеме или избытке. Медик констатировала: хотя витамин С является одним из самых важных для хорошей работы человеческой иммунной системы, его чрезмерное употребление может спровоцировать проблемы со здоровьем.

«Потребление данного витамина не должно быть бесконтрольным – в сутки организму нужно не более 90 миллиграммов».

Эти нарушения в работе организма могут возникать вследствие передозировки витамином С:
  • Тошнота;
  • Головокружение;
  • Спазмы в животе;
  • Расстройства пищеварения;
  • Бессонница;
  • Образование камней в желчном пузыре и почках;
  • Проблемы с надпочечниками, сердцем.
«Витамин С способствует сгущению крови, поэтому особенно рискованно превышать его нормы людям с тромбофлебитом», - заявила Тананакина.

Медик добавила, что прием витамина С натощак может быт опасен при имеющихся заболеваниях желудка, повышенной кислотности. Кроме того, с осторожностью его нужно употреблять людям с аллергией.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых добавок и витаминов может вызывать нарушения сна.

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Наталия Тананакина
Наталия Тананакина
Здоровье
врач-эндокринолог
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