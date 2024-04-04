Врач Тананакина предупредила о вреде витамина С при неправильном приеме или избытке

«Потребление данного витамина не должно быть бесконтрольным – в сутки организму нужно не более 90 миллиграммов».

Тошнота;

Головокружение;

Спазмы в животе;

Расстройства пищеварения;

Бессонница;

Образование камней в желчном пузыре и почках;

Проблемы с надпочечниками, сердцем.

«Витамин С способствует сгущению крови, поэтому особенно рискованно превышать его нормы людям с тромбофлебитом», - заявила Тананакина.

Врач Тананакина предупредила в комментарии « Известиям » о вреде витамина С при неправильном приеме или избытке. Медик констатировала: хотя витамин С является одним из самых важных для хорошей работы человеческой иммунной системы, его чрезмерное употребление может спровоцировать проблемы со здоровьем.Эти нарушения в работе организма могут возникать вследствие передозировки витамином С:Медик добавила, что прием витамина С натощак может быт опасен при имеющихся заболеваниях желудка, повышенной кислотности. Кроме того, с осторожностью его нужно употреблять людям с аллергией.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что прием некоторых добавок и витаминов может вызывать нарушения сна

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