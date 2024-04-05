Врач Павлова назвала неправильное питье воды утром ошибкой, делающей кровь густой

«Когда человек в состоянии гиповолемии начинает двигаться, у него активизируется вся сердечно-сосудистая система. При этом из-за недостатка жидкости кровь все еще продолжает оставаться густой. Активизируясь, ее клетки могут приходить в движение и "слипаться", что повышает риск тромбозов», - уточнила врач-эндокринолог.

«Между стаканом воды и завтраком должно пройти 25-30 минут», - дополнила эндокринолог.

Многие знают, что утром после пробуждения от ночного сна полезно выпивать стакан воды. Врач Павлова назвала неправильное питье воды в это время суток ошибкой, делающей кровь густой. По словам медика, употреблять воду, проснувшись утром, нужно сразу же, не вставая с постели.Павлова поделилась лайфхаком в Telegram-канале. Вечером перед сном следует поставить рядом с кроватью термос с горячей водой. К утреннему моменту пробуждения жидкость остынет примерно до 40 градусов – такое теплое питье является оптимальным для приема натощак после сна.Врач объяснила, что если сначала встать с кровати, начать ходить по квартире и лишь затем употреблять воду, это может негативно влиять на состояние крови. По словам Павловой, во время ночного сна возникает состояние гиповолемии, при котором циркуляция крови по телу ослабевает вместе с уменьшением ее объема. Таким образом, к моменту пробуждения кровь становится более густой. Если в таких обстоятельствах не сделать ее жиже (то есть, не выпить воды) и начать двигаться, это может спровоцировать образование тромбов.Павлова предупредила, что в подобной ситуации человек подвергается риску сердечного приступа или инсульта. Эксперт подчеркнула: первое, что нужно сделать после сна – это выпить теплой воды, и лишь потом начинать физически активную деятельность.В завтрак, заметила медик, нужно обязательно включать белок.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что диетологом Ириной Торопыгиной был составлен топ-5 продуктов, эффективно способствующих похудению

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